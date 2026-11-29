За шеста поредна година село Чавдар се превръща в „Коледното село на България“, посрещайки посетителите с празнична атмосфера и богата културна програма.

Инициативата, чието начало е поставено преди повече от шест години, постепенно се разраства и привлича все повече хора, съобщава NOVA.

Започнало само с четири коледни къщички, днес събитието привлича десетки хиляди посетители.

И тази година организаторите са подготвили разнообразна програма за малки и големи. Сред предвидените събития са музикални концерти, театрални постановки, стендъп комедия и детски работилници.

Съчетанието от празнична атмосфера, култура и забавления превръща Чавдар в привлекателна дестинация за семейно пътуване в дните преди Коледа.