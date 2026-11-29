Попфолк певецът Джордан разказа за финансовите трудности, с които се е сблъсквал в началото на кариерата си, и за причините, които са го принудили да напусне България. В откровено интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо в ефира на NOVA изпълнителят призна, че дълги години е трябвало да се бори не само за успеха си, но и за възможността да продължи да създава музика.

"Много хора не вярваха, че аз имам качествата да стана звезда", сподели Джордан.

По думите му зад сценичните изяви и популярността са стояли сериозни финансови затруднения и отношения в музикалната индустрия, които са го оставяли без средства.

"Всичко, каквото изкарвах, ми го прибираха. Аз оставах без пари. Аз съм си продавал колата, за да мога да си финансирам следващата песен", разказа певецът.

Той призна, че е имало периоди, в които е използвал стария бус на баща си, за да пътува до участия, и се е опитвал да скрие финансовото си положение.

"И съм ходил с ръждясалия стар бус на баща ми на участие. Крил съм се. Напуснах държавата ни, защото нямах друг избор", заяви изпълнителят.

Двадесет години след началото на музикалната си кариера Джордан достигна до един от най-значимите моменти в професионалния си път. Билетите за концерта му в най-голямата зала в България бяха разпродадени за по-малко от 24 часа.

Въпреки постигнатия успех певецът вярва, че признанието е дошло в подходящия момент от живота му.

Според неговите убеждения Бог не му е позволил да достигне до голямата слава по-рано, защото все още не е бил достатъчно зрял, за да се справи с нея.

В разговора Джордан засегна и лични теми, сред които собствените си грешки, изневярата и желанието един ден да стане баща.

Емоционален момент настъпи и за неговия мениджър, който се разплака по време на интервюто. Той е сред малкото хора, станали свидетели на трудностите, през които изпълнителят е преминал през годините.

Днес Джордан се подготвя да излезе пред хиляди почитатели, след като успя да постигне успех, в който, по собствените му думи, малцина са вярвали в началото.