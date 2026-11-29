При завръщането на ГЕРБ във властта партията ще отмени новите данъчни тежести и ще предприеме действия срещу поскъпването на горивата. Това заяви лидерът на формацията Бойко Борисов пред журналисти в Смолян.

"Когато ГЕРБ се върне в управление, всички тези закони, данъчни, които ограбват българите, плюс цените на горивата, защото нямат основание да ги вдигат по никакъв начин, ще бъдат премахнати", заяви Борисов.

Той отправи критики към управляващите заради предвидените промени в данъчната политика, включително актуализирането на данъчните оценки на недвижимите имоти.

"Данъчните оценки, разясниха ви ги. Това ще удари всеки българин. А те казваха няма да вдигаме данъци", коментира лидерът на ГЕРБ.

Борисов постави под въпрос и увеличението на цените на горивата, като заяви, че според него то няма икономическо основание.

"В момента по 50 цента на литър от нафта и бензин ви крадат. От джобовете ви ги вадят", заяви той, без да представи конкретни изчисления в подкрепа на твърдението си.

По отношение на предложената от Европейската комисия санкция срещу България заради прекомерния бюджетен дефицит Борисов припомни официалната позиция на Брюксел, че процедурата няма връзка с присъединяването на страната към еврозоната.

"Европейската комисия вчера казва изрично, че глобата за свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото", посочи той.

Според лидера на ГЕРБ проблемът с дефицита може да бъде овладян чрез по-добра събираемост на приходите и засилен контрол върху контрабандата.

"Ако си оправят контрабандата, да не крадат толкова, както ние за една година събрахме 14 милиарда лева повече от митниците и НАП, няма да има дефицит", заяви Борисов.

Той коментира и позицията на премиера Румен Радев относно участието на България в европейския заем за Украйна.

Борисов обвини министър-председателя, че е отправял противоречиви послания по темата по време на предизборната кампания.

"А лихвите по този кредит пак са за всички нас. Само че Радев цяла кампания ви лъга, че ако е той, това няма да се случи. Е, случи се", коментира лидерът на ГЕРБ.

Запитан за протеста на служителите на МВР, които настояват за увеличение на възнагражденията през 2027 г., Борисов заяви, че уважава правото им на протест, но не смята за необходимо партията му да се намесва в разговорите между синдикатите и правителството.

"Имат си синдикати, имат си министър, да си го решават. Не е наша работа", посочи той.

В края на изявлението си Борисов отправи и иронична забележка към управляващите от "Прогресивна България", които провеждат партиен форум в Банско на фона на усложнената зимна обстановка.

"Очаквам всеки момент от Банско, където е академията на "Прогресивна България", да бъде обвинено предишното управление в снеговалежа и в непочистените пътища", заяви лидерът на ГЕРБ.