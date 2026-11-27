Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини управляващите в двуличие за искането България да подкрепя само хуманитарно Украйна и парите, които ние дадем, да отиват в райони, където има мащабно българско население.

"Те парите отиват в една сметка, ама нашите точно, ще отидат за хуманитарни цели. Тука лъжат измишльотини, излъгаха за изборите, а там подкрепяме всичко", каза Бойко Борисов

В коментар за бюджета на България, той каза: "не можахме да спасим ракията. Всичко прогресивно нараства, дълго се чудех защо така се вдигаха цените, сега намерих причината - глобите от лева стават в евро. А това правителство пита защо търговците направили цените от левове в евро. Ми щото Гълъба (финансовият министър Гълъб Донев - б.р.), така долетял, това казал".

По думите му с данък "свръхпечалба" фирмите ще намерят начин да не показват толкова висока печалба.

Той разкритикува повишението с 30% на данък "сгради", което, по думите му, води до увеличаване на още два данъка - за придобиване на имоти и данък върху имотите, придобити от дарения. "Баща ти ти дарява нещо и ти отиваш да платиш данък, за да може прогресивните да си карат скъпите коли", допълни Борисов и изреди повишението на данъци и осигуровки.

"С този Бюджет Радев дори и да иска, вече не може да се оправдава с предишните", допълни Борисов.

Той призова журналистите да питат за "Боташ" - "Какво стана с това замразяване, нещо размразяваме ли, духаме ли там да се размрази по някакъв начин. Плащаме ли, накуп ли ще платим по 600 хил. евро по договора", запита Борисов.

За бившия шеф на АПИ Георги Терзийски, който е управлявал по негово време, Борисов каза: "Радев като започне да отговаря за "Боташ", аз ще започна да отговарям за шефа на АПИ. Докато Радев не обясни за тези 40 млн. евро за един км, аз няма да обяснявам за Терзийски".