Господин Попдончев, каква е оценката на БСК за Бюджет 2027?

Виждаме доста положителни неща - например усилията за намаляване на планирания бюджетен дефицит. В проекта на бюджета за 2027 година и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се забелязва курс към намаляване на дефицита на касова основа с около 2 процентни пункта, т.е. от 5,7% за 2026 г. на 3,5% през 2027 г. и очаквано намаление до 2,4% през 2029 г. Друго положително е стремежът към устойчиво намаляване на разходите по консолидираната фискална програма до под 40% от Брутния вътрешен продукт. В същото време има много неща, които са проблемни.

Като например?

Например данъкът "свръхпечалба" и вдигането на други данъци, като т. нар. "данък уикенд" от 3% на 7% и въвеждането на данък върху ваучерите за храна над 102 евро. Макар че се запазва данъчно-осигурителният модел и за разлика от миналата година нямаме предложения за повишаване на осигуровките, да речем с 2 процентни пункта, или за увеличаване на данъка върху дивидента, имаме повишаване на данъци за част от предприятията и допълнително облагане на гражданите. Имаме и повишаване на минималния и на максималния осигурителен доход на 2400 евро, макар че го повишихме на 2300 от 1 август тази година.

В процедура по прекомерен дефицит положителното е, че не виждаме да се вдигат данъците. В същото време не виждаме по-смели реформи за съкращаване на публичните разходи. Положително е, че има сигнал за намаляване на администрацията с 5000 души. Тук въпросът е на анализ: откъде, дали ще се съкратят незаети щатни бройки, или ще има и други съкращения. По мнение на много експерти това не е достатъчно, а същевременно имаме голямо увеличение на разходите за възнаграждения: 5% в администрацията, 7,5% на учителските заплати. Балансът е труден, защото от една страна различни съсловия искат увеличение на възнагражденията, а от друга България трябва да съкращава публичните си разходи.

Видяхте и вчерашния анонс на Европейската комисия по повод предложението ѝ към Съвета на ЕС, което ще се обсъжда на 11 декември: България всъщност не изпълнява препоръките, дадени на 10 юли при въвеждането на процедурата по прекомерен дефицит.

Какво означава това?

Мерките, които е предприела, не са достатъчно ефективни като отговор на процедурата, и се очаква, вероятно в началото на следващата година, да ни бъде наложена санкция. Това ще ни направи първата държава в ЕС, която ще понесе санкция за прекомерен дефицит, въпреки че има много други държави в подобна процедура. Според нас бюджетът можеше да бъде доста по-смел по отношение на съкращаването на разходите. А в приходната част виждаме мерки, които са по-скоро с еднократен характер, като данъка "свръхпечалба", от който Министерството на финансите очаква да събере 800 милиона през 2027 г. То няма да ги събере през 2028 г., а срещу тях залага разходи с дълготраен ефект: всички повишения и данъчните облекчения за деца с увреждания и за работещи родители, които принципно подкрепяме, но те няма да са само за една година. Ще ги наблюдаваме и в следващите години. Затова очаквам обсъжданията да бъдат трудни – както на второ четене в бюджетната комисия, така и в пленарна зала.

Казахте, че има облагане на предприятията. Какво имате предвид?

Данъкът "свръхпечалба", например. Той е за банките, телекомите, застрахователите, малките кабелни оператори и всички търговци на дребно с храни с оборот над 25 милиона евро. Това се промени вчера в бюджетната комисия: прагът от 5 милиона евро стана 25 милиона. Освен него: данъкът върху личното ползване на фирмени активи, така наречения "данък уикенд", се вдига от 3% на 7%, данъчните оценки на имотите се вдигат с 30%, повишава се минималният осигурителен доход и максималният осигурителен доход, повишават се всички глоби и санкции на практика във всички данъчни закони. Някои от тях се превалутират в евро, други са увеличени двойно. Сумите, които са били в лева, сега остават същите, но в евро, а някъде дори са завишени.

Къде например? Кои глоби и санкции визирате?

Във всички закони. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в Закона за корпоративното подоходно облагане: например за неподадена в срок данъчна декларация глобата от лева става в евро. Ако е била 500 лева, сега става 500 евро. Така че това имам предвид, когато говоря за повишаване на административната, а вероятно и на финансовата тежест. С изключение на данъка "свръхпечалба", няма въвеждане на нов данък, но има повишаване на ставки. За гражданите, да речем за тези, които получават ваучери за храна, вече ще плащат 7% данък за горницата над 102 евро. Ако ваучерът е до максималната стойност от 200 евро, за горницата над 102 евро ще се плаща данък, който ще е за сметка на служителите, не на работодателите.

Тоест, дори работодателят да иска да подпомогне служителите си, е ограничен?

Пак ще може да ги подпомага, но ще има данък. Положително е, че квотата за ваучерите за храна се увеличава: общата годишна квота се вдига двойно и ще стане 1,5 милиарда евро догодина. Повишава се и максималната месечна стойност на ваучера. Досега беше 200 лева, или 102 евро и 26 цента. Сега ще стане до 200 евро. Но всичко над 102,26 евро ще се облага със 7% данък, който ще се удържа от работодателя, но ще бъде за сметка на служителите, които получават ваучера.

Кои работници получават ваучери за храна, предимно хората с не много високи заплати или?

По данни от Асоциацията на операторите на ваучери за храна не е точно така. Доста предприятия дават ваучери. Около 500 хиляди заети получават ваучери за храна, от всички групи предприятия, от по-големи и по-малки, с различни доходи. Това е социална придобивка, за която настоявахме да остане такава и да не се облага с данък, защото принципът е, че всички социални придобивки, които работодателите дават на служителите си, не следва да се облагат. Сега Законът за данъците върху доходите на физическите лица се променя така, че част от тези доходи ще бъдат облагаеми, какъвто е примерът и в други държави. За съжаление не успяхме да убедим Министерството на финансите, че режимът трябва да остане непроменен и тези доходи да се запазят необлагаеми.

Какво е мнението на БСК за тези бюджети за бюджета на НЗОК?

Изразихме принципна подкрепа за бюджета на Здравната каса, като отчетохме увеличението на финансовите ресурси и предвидените мерки за разширяване на профилактиката и ранната диагностика и подобряване на контрола върху разходите. В същото време изразихме и сериозни резерви относно структурата на здравноосигурителните плащания, недостатъчната обвързаност на финансирането с резултатите от медицинската помощ и липсата на устойчиво решение на проблемите на общинските болници. Заявихме принципната си позиция за радикални промени в системата на здравеопазването на основата на дългосрочна стратегия за нейното развитие. Основно възразяваме срещу използването на средства за болнична медицинска помощ за пряко финансиране на медицински персонал, което не е обвързано с извършената медицинска дейност.

В проекта са предвидени близо 18,5 млн. евро за осигуряване на медицински персонал в многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ и още толкова за осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за болнична помощ в труднодостъпни, отдалечени райони. Проблемът е, че подкрепата за тези лечебни заведения е необходима, за да се гарантира достъпът до медицинска помощ, но това следва да се финансира от държавния бюджет като инструмент на здравната политика, а не със средства от Националната здравноосигурителна каса, защото в нея се акумулират средствата на осигурените лица.

Принципно Здравната каса не би следвало да плаща заплати, а извършени здравни услуги, като в стойността на тези услуги да бъдат калкулирани и трудовите възнаграждения. Предвидените 36-37 милиона евро, би следвало да бъдат прехвърлени към бюджета на Министерството на здравеопазването, а не да се изплащат като възнаграждения през Здравната каса.

Има ли тенденция за закриване на общинските болници? Какво е съотношението между общински и частни болници като брой, като състояние и като финансиране?

В нашето становище за Бюджет 2027 е казано, че запазваме сериозни резерви по отношение на структурата на здравноосигурителните плащания, недостатъчната обвързаност на финансирането с резултатите от медицинската помощ и липсата на устойчиво решение на проблемите на общинските болници.

Ако съм дословен - БСК изразява сериозна загриженост за финансовото и кадровото състояние на общинските болници. По информация на Сдружението на общинските болници в България, член на БСК, значителна част от тези лечебни заведения са изправени пред сериозни финансови затруднения, свързани с ограничените приходи от медицинска дейност, високия относителен дял на разходите за персонал и нарастващите разходи за издръжка. За редица населени места общинските болници имат ключово значение за гарантиране на териториалния достъп до болнична медицинска помощ. Отчитаме предвиденото в проекта финансиране в общ размер 36,813 млн. евро за осигуряване на медицински персонал в приоритетни многопрофилни лечебни заведения и в лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони или такива, които единствени изпълняват съответната дейност на територията на общината. Същевременно, липсва оценка каква част от този ресурс ще достигне до общинските болници и доколко действащият механизъм отговаря на действителните им финансови и кадрови потребности. Настояваме за оценка на финансовото състояние и потребностите на общинските болници и за разработване на устойчив механизъм за подкрепа на лечебните заведения, които изпълняват общественозначими функции и осигуряват необходимия териториален достъп до медицинска помощ. Механизмът следва да се основава на обективни критерии, включително потребностите на населението, наличието на алтернативни лечебни заведения, обема на медицинската дейност и необходимия кадрови капацитет.

В сряда премиерът Румен Радев отчете 100% ръст на инвестициите от началото на годината до сега в сравнение с м.г. за същия период и започване на производство на реактивни двигатели за самолети. Как стои въпросът с чуждестранните инвестиции в българската икономика сега?

Това, което отчете премиерът, е, че от началото на годината има ръст с над 100% спрямо същия период на предходната година. Знаем, че тези междинни данни понякога доста се отклоняват от реалните, така че трябва да изчакаме БНБ да каже какъв е всъщност ръстът на преките чуждестранни инвестиции. Но с приемането на такива еднократни извънредни данъци силно се съмняваме, че инвеститорите ще бъдат мотивирани да влагат по-голяма част от печалбата си в нови инвестиции в България. Това е сигнал, че независимо дали сте реинвестирали печалбата си, или не, държавата може да ви обложи. И тук говорим, че се облагат предимно предприятия от така наречения светъл бизнес, големи предприятия, които плащат всички данъци и всички осигуровки на служителите си. Да се надяваме, че няма да виждаме повече такива мерки на еднократно извънредно браншово облагане на доходите на предприятията. Иначе, разбира се, големи и мащабни инвестиции, например с висока добавена стойност, като производство на реактивни двигатели, са добре дошли за българската икономика, още повече в период, в който очевидно се очаква спад в ръста на БВП през следващите години, да не говорим, че някои икономисти предвиждат дори рецесия. Според нас обаче сигнали за такова нещо още няма. Да се надяваме, че външните кризи да не ни опровергаят.

Как стои въпроса с реалното обявяване на приходите от компании, които от години са в България, добиват ресурси и суровини и изнасят голяма част от печалбата си?

Ако говорим за концесионни договори, държавата е страна по тях, така че тя може да определи размера на концесията. Доколко се инвестира, трябва да се гледа предприятие по предприятие. Доколкото знам, голяма част от тях правят нови инвестиции, независимо дали са чуждестранни, или български. Принципно много не следим българските инвестиции, интересуваме се предимно от преките чуждестранни, но това, което се реинвестира в българската икономика от български предприятия, също не е никак малко. Държавата е в правото си да преразгледа тези концесионни договори, ако прецени, или когато им изтече срокът, да ги възложи при нови условия. В крайна сметка всеки инвеститор, когато поема бизнес риск и бизнес начинание, има за цел да спечели. Това е стопанска дейност и целта е печалба. Затова, ако е платил всички данъци, които са дължими тук, не би следвало доходите му да подлежат на допълнително извънредно изземване, независимо каква е причината. Това повишава риска такива инвестиции скоро да не бъдат правени, или толкова големи инвестиции да не бъдат правени, освен ако за тях няма някакви държавни гаранции.

Нека разделим нещата – не става дума за светъл бизнес, а когато има дългогодишно отчитане на ниска печалба или на загуба, при условие че се вижда, че няма как да има загуба.

Говорим за компании в България, които са част от мултинационални групи, така ли? Има европейско законодателство и национално законодателство. Това е изцяло в прерогативите на приходната администрация да го следи. Това е така нареченият BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), който е забранен: изкуствено намаляване на данъчната основа, за да се платят по-малко данъци в определена държава или изобщо да се избегне плащането на данъци.

Да кажем, че голяма част от тези големи компании, които са част от мултинационални групи, плащат и допълнителен глобален данък, въведен в Европейския съюз. Така че те и без това са подложени на по-голямо облагане, но приходната администрация, ако си върши добре работата, би следвало да събира тези средства и да не допуска, или да санкционира, такова намаляване на данъчните основи. Този данък е глобален, защото ставката му е еднаква – 15%. Подчинява се на еднакви условия навсякъде в ЕС, където се плаща.

Ако една компания започва сега да се развива и иска да се наложи на пазара, има ли подходяща среда, административна тежест, условия, работна сила, за да инвестира в България?

Зависи в какъв сектор се развива, но може би сега е много трудно за стартиращите компании. На първо място, както подчертахте, е административната тежест. На второ място, а може би е първо, е недостигът на кадри и все още доста затруднените условия за внос на работници от трети страни. Големи мащабни инвестиции, дори да имат капитали, трудно ще могат да осигурят работна сила за тези предприятия. Като се имат предвид и външните кризи, като цената на енергоносителите и на електрическата енергия, по-добре тези стартъпи да не са електроинтензивни. Това ще е доста голям проблем, най-вече по отношение на цената на стоките или услугите, които ще предлагат. Знаете, че има и доста сериозни правомощия на КЗП и КЗК, с които се санкционират предприятията, разшириха се правомощията и там също много се увеличиха санкциите, имаме вече включително санкции на голяма търговска верига в размер, какъвто не е имало в ЕС.

За стартиращите предприятия би било доста трудно. Разбира се, зависи от това в кой сектор мислят да оперират и да развиват дейност. Някъде е по-трудно, някъде е по-лесно.

Казахте, че вносът на работна ръка още е затруднен, макар че ние виждаме навсякъде работници от трети страни. Колко са в момента чуждестранните работници в България? Има ли някаква приблизителна статистика?

Има информация от Агенцията по заетостта - някъде между 15 и 30 хиляди годишно. Което не означава, че толкова хора са дошли да работят. Това не е кой знае колко много. Но от другата страна има и статистика за масовите уволнения на работници и специалисти по сектори, и тук картината не е много добра. Имам предвид предприятия, които напускат България или сериозно съкращават дейността си на територията на България.

Само в IT сферата ли е, или и в друга?

Категорично не е само в IT сферата. По данни за 2024 г. в преработващата промишленост броят на заетите, обявени за уволнение, е близо 4000 души. В информационните услуги са по-малко, 201 души, говорим за масови уволнения. Най-много са в преработващата промишленост, като най-много са в производството на напитки, после в производството на хранителни продукти и на тютюневи изделия. Това показва съкращаване на дейност в България, или изобщо пренасяне на дейност от България, или закриване на тази дейност. IT специалистите въобще не са най-много.

Това са данни, които предоставя Агенцията по заетостта. Мисля, че и за 2026 г. водеща е пак преработващата промишленост, към септември. Най-много заявени за уволнение са в производството на електрически съоръжения. В търговията на едро също са доста. В информационните технологии за тази година са 390 души, но на фона на преработващата промишленост, където са 2750, това е сравнително малко.