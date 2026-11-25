Пеп Гуардиола направи любопитно признание за отказа си да поеме националния отбор на Италия. Каталунският специалист разкри, че се е чувствал неудобно от решението си да откаже на една от най-големите футболни нации, но в онзи момент е имал нужда да се оттегли временно от треньорската професия.

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В интервю пред бившия си съотборник от Барселона Ромарио за неговия YouTube канал Гуардиола потвърди, че е водил разговори с Италианската футболна федерация през лятото. Тогава Паоло Малдини и Леонардо са били сред хората, които са искали да го привлекат начело на „адзурите“.

„За първи път говоря за това. Разговарях с тях и беше огромна чест. Това беше една от най-големите почести в живота ми - да помислят за мен като треньор на италианския национален отбор. Почти се срамувах, че трябваше да откажа на такава държава. Но осъзнах, че трябва да спра“, сподели испанецът.

Той призна, че при различно стечение на обстоятелствата вероятно би приел предложението.

„Ако ми бяха предложили тази работа година или две по-рано, вероятно щях да се съглася. Но тогава имах нужда от почивка и от повече време за себе си. В продължение на 18 години бях треньор, играехме мачове на всеки три дни и постоянно трябваше да печелим“, обясни Гуардиола.

Следващата спирка ще бъде национален отбор

55-годишният специалист напусна Манчестър Сити в края на сезон 2025/26 след десет изключително успешни години на „Етихад“. През този период той спечели шест титли във Висшата лига, три Купи на Англия, пет Купи на лигата и Шампионската лига. След почти две десетилетия работа на клубно ниво Гуардиола вече гледа към различно предизвикателство. Той категорично заяви, че следващата му работа във футбола ще бъде начело на национален отбор.

„Ако един ден се върна във футбола, следващата ми стъпка ще бъде национален тим. Това е следващото предизвикателство“, разкри каталунецът.

Гуардиола защити Анчелоти и сравни Меси с Джордан

В разговора с Ромарио испанецът коментира и работата на Карло Анчелоти начело на Бразилия. Той защити италианския специалист и призова да му бъде дадено време, тъй като работата с национален отбор е много по-различна от тази в клубния футбол.

„Никога не бих поставил под съмнение качествата на Карло. Той е невероятен лидер в управлението на съблекалнята, изключително интелигентен и интуитивен в тактическите си решения“, заяви Гуардиола.

Треньорът направи и интересно сравнение между Лионел Меси и легендата на баскетбола Майкъл Джордан. „Никога не съм виждал футболист като Лео. Той можеше да вкарва голове и да прави асистенции с невероятна постоянност. Когато гледах документалния филм „Последният танц“, Меси ми напомни за Майкъл Джордан. Той не беше там, за да създава приятелства, а за да печели и да бъде най-добрият“, заяви испанецът.