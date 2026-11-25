Геополитическата обстановка подчертава необходимостта от все по-тесни връзки между Европейския съюз и страните от Западните Балкани, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата са домакини на тазвечершната среща на върха ЕС – Западни Балкани в Брюксел. „Отново потвърдихме европейското бъдеще на страните от Западните Балкани“, посочи Коща и добави, че посланието му към всички партньори е да ускорят необходимите реформи за присъединяване към Общността. Той акцентира и върху добросъседството. „Очаквам напредък в разрешаването на двустранните спорове. Предизвикателствата, свързани с миналото, трябва да бъдат превъзмогнати“, подчерта председателят на Европейския съвет.

„Тази година започнахме изготвянето на договора за присъединяване на Черна гора – стъпка, която не беше предприемана повече от десетилетие. Албания също започна да приключва преговорни глави. Всички останали партньори от Западните Балкани могат да постигнат напредък по присъединяването – стига да искат да го направят“, каза още председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

САЩ подготвят нови митнически тарифи за част от най-големите си търговски партньори, включително Китай и Европейския съюз. Размерът на налозите ще зависи от държавата и категорията на внасяните стоки, съобщава Би Би Си. Китай е сред най-силно засегнатите страни, като обявените ставки достигат до 40%. Реалният размер на митата обаче може да варира според конкретните продукти и условията за внос.

Техеран обвини Израел в опит да тласне Съединените щати към нов военен конфликт срещу Ислямската република, след като израелският министър на отбраната в оставка Израел Кац заяви, че иранските власти разработват химически оръжия, предаде Франс прес. „Този войнолюбец безсрамно обвинява Иран, че разработва и укрива подобни оръжия във фармацевтични заводи“, написа в социалната мрежа Екс иранският външен министър Абас Арагчи, разкривайки по думите му „дръзката му цел: да заблуди САЩ, за да ги въвлече в нова война, водена от негово име“.

Кремъл заяви, че поканата му към европейските дипломати да посетят Москва за преговори относно Украйна остава в сила, като същевременно отказа да коментира изтеклите данни за над 700 000 убити руски войници в продължаващата вече пета година война. Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков посочи, цитиран от „Интерфакс“ и Ройтерс, че европейските държави не са отхвърлили руското предложение за среща. По-рано този месец президентът Владимир Путин обяви, че Москва е поканила европейски представители, за да изяснят позициите на своите страни относно мирния процес, преди да бъде определен форматът на бъдещите преговори.

Израелският парламент одобри на първо четене законопроект за създаване на държавна анкетна комисия, която да разследва пропуските в сигурността и обстоятелствата около нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., както и последвалата война в ивицата Газа, съобщи Франс прес. Предложението е внесено от партията „Яшар“ на центристкия политик Гади Айзенкот, който е сред основните опоненти на премиера Бенямин Нетаняху. При гласуването 65 депутати подкрепиха законопроекта, а 50 се обявиха против.