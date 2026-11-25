Кремъл заяви, че поканата му към европейските дипломати да посетят Москва за преговори относно Украйна остава в сила, като същевременно отказа да коментира изтеклите данни за над 700 000 убити руски войници в продължаващата вече пета година война.

Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков посочи, цитиран от „Интерфакс“ и Ройтерс, че европейските държави не са отхвърлили руското предложение за среща. По-рано този месец президентът Владимир Путин обяви, че Москва е поканила европейски представители, за да изяснят позициите на своите страни относно мирния процес, преди да бъде определен форматът на бъдещите преговори.

На фона на тези дипломатически заявки обаче руските власти запазиха пълно мълчание относно мащаба на човешките загуби на фронта. По време на ежедневния си брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира публикацията, базирана на изтекли официални регистри, предаде Франс прес. „Единственият орган, който официално може да публикува данни за загубите във войната, е Министерството на отбраната на Руската федерация“, заяви Песков и призова медиите да не обръщат внимание на други източници.

Повод за въпросите стана разкритие от началото на месеца на две хакерски групи – беларуската „Кибер партизани“ (Cyber Partisans) и проукраинската „Тиха врана“ (Silent Crow). Те обявиха, че са пробили базата данни на руската статистическа агенция Росстат, получавайки достъп до непублични смъртни актове с посочени причини за смъртта. Според тези документи между 394 000 и 450 000 руснаци са загинали в бойните действия от февруари 2022 г. до края на август тази година. Хакерите уточняват, че в тази статистика не влизат ранените, безследно изчезналите и чуждестранните наемници.

Забранените в Русия независими медии „Медиазона“ и „Медуза“ са извършили кръстосана проверка на хакерските масиви с други регистри. Когато към загиналите се добавят безследно изчезналите и обявените за починали военнослужещи, оценките на двете издания показват, че общият брой на убитите руски войници надхвърля 700 000 души към края на септември тази година.

Тези изчисления се доближават до анализа на мозъчния тръст „Център за стратегически и международни изследвания“, който през юли оцени руските загуби на между 400 000 и 450 000 души, а тези на Украйна – на между 125 000 и 150 000 войници.

Официална Москва крие реалните жертви в най-кръвопролитния конфликт в Европа след Втората световна война, като единствените огласени данни са от септември 2022 г. за едва около 6000 загинали – цифра, смятана от експертите за силно занижена. За да попълва редиците на армията си, след мобилизацията на над 300 000 резервисти през 2022 г., Кремъл разчита на изключително високи заплати за доброволци от бедните региони, вербуване на десетки хиляди затворници, както и на хиляди чуждестранни бойци, често привличани чрез измами.