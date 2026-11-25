„Ние си изпълняваме обещанията. Обещана реформа – изпълнена реформа. Имаме един огромен дълг към българските граждани, които ни гласуваха такова огромно доверие. Имаме дълг и към независимата журналистика. И се справяме в едни нелеки условия. Издръжката на Министерството на икономиката беше намалена с 37%. Намалихме вече щатните бройки, т.е. работим с намален ресурс – с 42 колеги по-малко.“ Това заяви в ефира на бТВ вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По думите му съкращенията на хора са „болезнени решения, болезнени реформи, които бяха спирани или отлагани от предишни администрации“. Според него „в крайна сметка ние затова спечелихме такъв огромен кредит на доверие от българските граждани – за да правим точно подобен тип реформи“. Вицепремиерът определи тази реформа като „най-голямата в системата на Министерството на икономиката от 2014 година насам“.

В рамките на нея са били пресечени 262 милиона евро – средства с много висок корупционен риск, обясни Пулев.

„Спряхме всички плащания в повечето предприятия, за да имаме време да се запознаем с тематиката, с интегритета на договорите, на сделките. И съответно имаше заложен един немалък ресурс – над 30 милиона евро под формата на авансови плащания и индексации, които пак да потънат в тази огромна яма, наречена „Монтажи“ ЕАД. Това дружество е едно странно петно на репутацията на Министерството на икономиката.“

По думите на Пулев въпросното дружество е било ликвидирано като цяло, а „ние махаме принципа на черната касичка, която беше използвана от предишни правителства“. Той добави, че в рамките на ръководеното от него министерство е възстановена информация, която впоследствие е била изпратена към контролните органи – прокуратурата и всички институции, които правят финансови проверки и финансови разследвания.

Той коментира и темата с избора на нов ВСС, който определи като исторически успех. „Успяхме най-накрая да подменим състава на Висшия съдебен съвет с хора, които, се надявам, ще покажат нужната смелост и интегритет“, каза той.

„Оттук нататък това нещо трябва да доведе до цялостна реформа на съдебната система, прокуратурата и т.н. – т.е. всички тези органи като екосистема“, допълни Пулев.

Той коментира още, че „демонтажът на олигархията и битката с корупцията е едно от основните направления, на базата на които „Прогресивна България“ спечели почти 50% от популярния вот, така че оттук нататък този процес вече се задвижва на друго ниво и съм сигурен, че ще има резултати“.

Той коментира и корупционните практики при сключването на договори с ДКК, които определи като „доста цинични“, давайки пример с „плащане на стотици хиляди евро за косене на асфалт, буквално през зимата“. Той спомена и друг пример – извършване на плащания за „всякакви екзотични командировки в различните публични предприятия, без да има бизнес цел“.

„Като цяло имаше и друг много сериозен проблем – с правните консултантски договори. Над милион и половина евро са били платени в предишните управленски мандати към трети страни, към външни правни кантори. Ние имаме над сто квалифицирани юристи в системата на Министерството на икономиката“, допълни Пулев.

Той се позова и на друг пример, според който „под шапката на ДКК, която е холдинговата структура, има девет публични предприятия, в тези девет публични предприятия има много дублиращи се функции. Има девет правни отдела, девет счетоводни отдела, девет с всякакви други услуги. И съответно ние премахнахме всички тези дублиращи се функции“.