Автобус от градския транспорт блъсна пешеходка в центъра на Пловдив
Според очевидци жената е пресичала на червен светофар
Автобус от градския транспорт в Пловдив блъсна пешеходка тази сутрин в района на кръстовището между бул. "Руски" и ул. "Гладстон", съобщава Plovdiv24.bg.
Инцидентът е станал в непосредствена близост до входа на Националната търговска гимназия, срещу голям търговски център.
По информация на очевидци жената е пресичала пътното платно на червен сигнал на светофара, когато е била ударена от автобуса.
На мястото е пристигнал медицински екип, който е прегледал пострадалата.
Според първоначалната информация нараняванията ѝ не са тежки и няма опасност за живота ѝ.