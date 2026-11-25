Автобус от градския транспорт в Пловдив блъсна пешеходка тази сутрин в района на кръстовището между бул. "Руски" и ул. "Гладстон", съобщава Plovdiv24.bg.

Инцидентът е станал в непосредствена близост до входа на Националната търговска гимназия, срещу голям търговски център.

По информация на очевидци жената е пресичала пътното платно на червен сигнал на светофара, когато е била ударена от автобуса.

На мястото е пристигнал медицински екип, който е прегледал пострадалата.

Според първоначалната информация нараняванията ѝ не са тежки и няма опасност за живота ѝ.