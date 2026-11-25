Окръжният съд в Бургас постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" за 66-годишния шофьор от София, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загина директорката на училище "Св. св. Кирил и Методий" в Карнобат Маргарита Паскалева.

Инцидентът стана на 9 ноември в участъка на магистралата между Карнобат и Бургас.

Според събраните по разследването доказателства автомобилът на обвиняемия е застигнал и блъснал колата на Паскалева, която се е движила в същата посока.

Установено е, че 66-годишният мъж е шофирал със скорост от 251 км/ч при максимално разрешени 140 км/ч.

Прокуратурата му е повдигнала обвинение за нарушаване на правилата за движение по пътищата и умишлено причиняване на смъртта на жената.

По-рано държавното обвинение поиска постоянен арест за водача, а Окръжният съд в Бургас уважи искането.

Съдебното определение не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Бургас.