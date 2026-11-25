Съдии в Израел са препоръчали на прокуратурата да преразгледа част от обвиненията срещу премиера Бенямин Нетаняху по трите дела за корупция, по които той е подсъдим. Това съобщава Франс прес, позовавайки се на израелските медии „Аарец“ и „Канал 12“.

По време на съдебно заседание магистратите са обсъдили с главната прокурорка Гали Бахарав-Миара възможностите за продължаване на процеса. Те са предложили обвинението по „Дело 4000“ да бъде прекратено заради съмнения относно шансовете за осъдителна присъда.

По това дело Нетаняху е обвинен, че е предоставял регулаторни предимства на голяма телекомуникационна компания в замяна на положително медийно отразяване.

Съдиите са поставили под въпрос и правната обоснованост на обвиненията по „Дело 2000“, свързано с предполагаеми разговори между Нетаняху и издателя на вестник „Йедиот Ахронот“ Арнон Мозес за осигуряване на благоприятно отразяване в медиите.

По третото производство, известно като „Дело 1000“, което се отнася до скъпи подаръци от бизнесмени, магистратите са предложили на прокуратурата да потърси възможност за споразумение със защитата.

Главната прокурорка е заявила, че ще разгледа направените от съда предложения заедно с екипа си. Тя е посочила, че делото може да приключи както с присъда, така и чрез подходящо споразумение.

Препоръките на съдиите не представляват окончателно решение за прекратяване на обвиненията. Нетаняху отрича да е извършил престъпления по трите дела.