Северна Македония ще продължи да провежда реформи, но отказва двустранните спорове да бъдат използвани като спирачка по пътя ѝ към Европейския съюз. Това стана ясно от думите на македонския премиер Християн Мицкоски, който днес заминава за Брюксел за участие в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани, предава БТА.

Пред журналисти, след посещение в ремонтирано училище в скопската община Бутел, Мицкоски оспори оценките, че Албания и Черна гора изпреварват страната му в процеса на евроинтеграция. Той отново сравни напредъка на двете съседни държави с „автобус, който се клатушка“ и заяви, че „така изглежда пътят им към ЕС в момента, както за Черна гора, така и за Албания“.

По думите му истинският напредък се измерва с действия, а Скопие води в тази посока. „Ние провеждаме реформи, ние сме наистина водещи, когато става въпрос за Програмата за реформи“, подчерта премиерът.

Македонският министър-председател обаче отказа да коментира позицията на Герт Ян Копман, генерален директор на Дирекция „Разширяване“ в Европейската комисия, който преди дни в интервю за „Balkans Debrief“ на Атлантическия съвет посочи, че страната сама стопира евроинтеграцията си. В широко тиражираното в македонските медии Копман заявява, че „блокадата е в Скопие, а не в ЕС“, тъй като властите знаят точно какво се изисква за старт на преговорите – а именно промяна на конституцията.

Европейският представител подчертава, че това не е изолирано искане на София. „Това не е само български въпрос. Това е позицията на ЕС. Това е част от заключенията на Съвета“, напомня Копман и допълва, че макар да са предприети някои стъпки по приемането на пътните карти и Плана за действие за малцинствата, „без конституционни промени процесът просто няма да продължи напред“ и всичко зависи от самата държава.

Въпреки тези предупреждения от Брюксел, Християн Мицкоски остава на позицията, че кабинетът му е фокусиран единствено върху напредъка, основан на реформи. Той определи двустранните въпроси като „реалност, породена от предишното правителство“ и допълни, че „отказваме обаче да обсъждаме двустранните въпроси като пречка по пътя ни към пълноправно членство в ЕС“.

Премиерът изрази готовност страната му да преговаря с Брюксел и с държавите, които имат неуредени спорове със Скопие – „да седнем навсякъде, по всяко време и по всяка тема“ в рамките на европейския процес, но добави, че „за съжаление, както виждаме, няма интерес от другата страна“.