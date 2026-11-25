Председателят на парламента на Северна Македония Африм Гаши се срещна с хърватския премиер Андрей Пленкович в рамките на официално посещение в Загреб. Основни теми на разговорите бяха двустранното сътрудничество, стратегическото партньорство и подкрепата на Хърватия за европейската интеграция на Северна Македония.

В срещата участваха и представители на парламентарната група за сътрудничество с Хърватия, сред които Благица Ласовска, Димитър Ковачевски, Калтрина Бечири и Сали Мурати.

Гаши информира Пленкович, че проектозаконът за ратифициране на Споразумението за стратегическо сътрудничество между двете държави е бил одобрен от парламентарната комисия по външна политика на 10 ноември. Документът вече е включен в дневния ред на пленарното заседание на 1 декември, когато се очаква да бъде гласуван.

Споразумението предвижда задълбочаване на партньорството в редица области, сред които транспорт, енергетика, икономика, цифровизация, здравеопазване, образование и сигурност.

Особено внимание беше отделено на възможността Северна Македония да използва хърватския опит в европейската интеграция и институционалните реформи. Загреб потвърди подкрепата си за европейската перспектива на страната.

Гаши благодари на Хърватия за последователната подкрепа и подчерта значението на обмена на експертен опит за напредъка на Северна Македония към членство в Европейския съюз.

Двамата представители приветстваха и работата на дипломатическите мисии на двете държави за развитието на двустранните отношения. В срещата присъстваха посланикът на Северна Македония в Загреб Драган Гюрчевски и посланикът на Хърватия в Скопие Нивес Тиган.