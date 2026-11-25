Поредна полицейска операция бе предприета срещу известни актьори от обичани турски сериали и представители на развлекателния сектор, предават турските медии.

Акцията е стартирана по подозрение в употреба и разпространение на наркотици. Разследването е предприето по нареждане на Главната републиканска прокуратура на Истанбул.

Издадени са били заповеди за задържане на 35 известни лица, които са били задържани на различни адреси.

Сред задържаните днес са Дениз Чакър, позната на зрителите от култовия сериал „Листопад“, актьорът и певец Йозджан Дениз („Истанбулска булка“ и много други), актрисата Бурджу Йозберк, която е в главната роля на сериала „Наполовина майка“, режисьорът Джем Карджъ и др.

В съобщението на прокуратурата се казва, че разследването се води от Бюрото за разследване на контрабанда, наркотици, проституция и икономически престъпления към Главната прокуратура на Истанбул.

Днешната полицейска операция е поредната от редица подобни акции, които започнаха през октомври м.г.

Много известни актьори, включително музиканти, мениджъри и бизнесмени, дадоха показания и предоставиха кръвни проби и проби от коса за тестване за наркотици.

В рамките на разследването досега бяха задържани Афра Сарачоглу, Бурак Дениз, Хафсанур Санджактутан, Синем Йозгенч Юнсал, Елиф Бюшра Пекин, Ахсен Ероглу и Утку Юнсал, рапърът Норм Ендер, Мерт Рамазан Демир и много други известни лица от шоубизнеса.