Полицията извършва засилени проверки за техническата изправност на автомобилите в Старозагорско в рамките на акция „Зима“.

Контролът е насочен към техническото състояние на превозните средства, състоянието на гумите, осветителните системи и сигнализацията на превозните средства, предава БТВ.

Екипи на полицията извършват проверки на натоварен пътен участък между Стара Загора и Сливен. Полицаите инспектират протекторите на гумите, работата на чистачките, фаровете и съответствието на светлинния поток.

При проверките вече са установени нарушения. Пешеходец е бил санкциониран с фиш, след като прескочил предпазната мантинела и преминал през нерегламентирано място. Установен е и водач с неизправно устройство за почистване на предното стъкло.

Главен инспектор Димитър Димитров обясни, че акцията обхваща всички основни елементи, свързани с техническата безопасност на автомобилите. Проверките на конкретния участък ще продължат около три часа, като подобен контрол се осъществява по различни направления.

От полицията напомнят, че с настъпването на зимния сезон водачите трябва да се уверят в изправността на автомобилите си и да бъдат особено внимателни на пътя.