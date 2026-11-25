Семейство с с тримесечно бебе загуби дома си в Долна баня заради пожар. Случаят е от края на октомври, а огънят тръгва от електрическа скара. Месец по-късно, въпреки подкрепата на много дарители, семейството все още се нуждае от средства, за да изгради новия си дом.

Къщата е изградена преди повече от 50 години, в нея са живеели шест души.

"На 26 октомври 2026 година повечето от членовете на семейството бяхме на работа. Аз се прибрах около 14:30 часа и заварих пожара. Той беше възникнал от електрическа скара. Веднага бяха изпратени екипи на пожарната. Ние гасихме пожара. Доста хора от Долна баня също се включиха и гасиха заедно с нас. Пожарът беше мащабен", коментира пред bTV Алекс Пенчов.

Огънят не стига до други имоти. Кметът на град Долна баня реагира незабавно, като са изпратени пожарни екипи и от други градове, за да може пожарът да бъде потушен и да няма други последствия.

Бебето и неговата майка Миглена в този момент не са били в дома си. Семейство мечтае отново да се събере в дома си - заедно за Рождество Христово.

"Още в първите дни се събраха доста жени и майки. Помогнаха ни много, събраха различни неща. За момента, за почти една година напред, нямаме нужда от почти нищо. Получихте огромна подкрепа, за която много благодарим. Надяваме се всичко да се върне към нормалното и да се върнете в дома си възможно най-скоро", разказа младата жена.

"Синът и снахата живеят при родителите на снаха ми. Ние живеем при дъщеря ми в апартамент в град Костенец", разказа друга жена от семейството.

"Бащата абсолютно всичко загуби. На тях нищо не им остана. Ние успяхме да спасим дрехи и обувки, но те загубиха абсолютно всичко", споделя друг член на семейство Пенчови.

"Първото, което организира общината, беше благотворителен базар. В рамките на една седмица организацията събра сумата от 8600 евро. Това е най-големият благотворителен базар, организиран от общината до момента, за което благодарим. В момента по банковата сметка, която е предоставена в социалните мрежи, има около 30 000 евро. Освен това са събрани още около 20 000 евро на ръка от граждани на града, които идваха и ни даряваха. Дори първото дарение беше от семейството, чиято къща изгоря миналата година. Тогава изгоря само покривът, но въпреки това те не се поколебаха да помогнат", споделя млада жена.

"Пожарът беше много сериозен. Имаше опасност да обхване и други къщи. Участваха пожарни екипи – два от противопожарната служба в Костенец, един от Боровец и един от Самоков. Много пожарникари и граждани се включиха. Участваха и служители на общината", коментира заместник-кметът на Долна баня Красимир Тодоров.

"Първо, в гасенето на пожара участваха нашите служители. След това, по предложение на кмета господин Джамбазов, Общинският съвет гласува помощ от 5000 евро за семейството. С тези средства бяха закупени дограмата, дървеният материал за покрива и арматурата за плочата, която е налята на втория етаж. Отделно от това седем служители от общинската фирма „Долна баня“ работиха около осем-девет дни по разчистването на отломките, керемидите и други материали, за да помогнат на семейството. Освен това организирахме благотворителен базар, на който бяха събрани средства в помощ на семейството", посочи още той.

Семейство Пенчови все още има нужда от средства за построяването на своя нов дом. Особено сега, преди празниците, желанието им е да бъдат отново заедно.

Ако искате да помогнете на семейство Пенчови, можете да го направите чрез сметката:

Алекс Александров Пенчов

IBAN : BG71UNCR70001598113271

Банка: Уни Кредит Булбанк

Основание : Дарение за семейство Пенчови