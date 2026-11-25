Един човек е загинал, а осем души са ранени при девет катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 46 леки пътни произшествия без пострадали.

От началото на ноември при 371 катастрофи са загинали 37 души, а 503 са ранени. От началото на годината МВР отчита 6150 пътни произшествия с 452 загинали и 7658 ранени.

Жертвите на пътя са с 50 повече спрямо същия период на 2025 г.