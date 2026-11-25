Един човек загина, а седем бяха ранени, след като руски дрон атакува микробус в Чугуевски район на Харковска област в Украйна. За нападението съобщи началникът на областната военна администрация Олег Синегубов в Telegram, цитиран от украинската агенция Ukrinform.

Безпилотният апарат е поразил микробуса на магистрала в близост до село Федоровка. При удара един от пътниците е загинал, а други седем са получили наранявания.

Пострадалите са получили медицинска помощ, съобщи Синегубов.