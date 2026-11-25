Има мнозина, на които не им достига осигурителен стаж за пенсиониране. Тези хора имат възможност да платят за недостигащия период.

Законът позволява да бъдат купени до пет години стаж, но само при определени условия. През 2026 г. един месец струва 122,80 евро, а за цяла година са необходими 1473,60 евро.

Възможността е предвидена в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и може да се използва от хора, които вече са навършили необходимата възраст за пенсиониране, но не им достига стаж, за да получат пенсия по общия ред, отбелязва dariknews.

Кой може да си купи недостигащ стаж?

Не всеки, на когото не му достигат години за пенсия, може веднага да се възползва от тази възможност. Едно от основните условия е човекът вече да е навършил възрастта за пенсиониране по общия ред.

През 2026 г. условията са:

За жените – навършени 62 години и 6 месеца и 36 години и 10 месеца осигурителен стаж.

За мъжете – навършени 64 години и 9 месеца и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Ако човек е достигнал необходимата възраст, но не му достига осигурителен стаж, може да внесе осигурителни вноски за липсващия период. Законът обаче поставя ограничение – могат да бъдат купени не повече от пет години.

Важно е да се знае, че недостигащият стаж се преценява от Националния осигурителен институт (НОИ) към датата на подаване на заявлението за пенсия. Затова не е достатъчно човек сам да изчисли колко месеца не му достигат и да преведе съответната сума.

Какво още казва законът?

В чл. 9а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване е записано:

„За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, се зачита и времето, което не им достига като осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не повече от 5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 4.“

Колко струва да си купим стаж през 2026 г.?

Цената се определя според минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и размера на вноската за фонд „Пенсии“.

От 1 август 2026 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се е 620,20 евро. В резултат на това вноската за закупуване на един месец осигурителен стаж е 122,80 евро.

Ето колко би струвало закупуването на различни периоди:

1 месец - 122,80 евро

6 месеца - 736,80 евро

1 година - 1473,60 евро

2 години - 2947,20 евро

3 години - 4420,80 евро

4 години - 5894,40 евро

5 години - 7368 евро

Тези размери важат за периода от 1 август до 31 декември 2026 г. Преди тази дата един месец закупен стаж струваше 109,03 евро.

Вноските са изцяло за сметка на човека, който иска периодът да му бъде зачетен. Те се изчисляват според размера, действащ към датата на плащането.

Каква е процедурата за закупуване на стаж?

Процедурата започва с подаване на заявление за отпускане на пенсия в НОИ. В него човек трябва да посочи, че желае да внесе осигурителни вноски за недостигащия му стаж.

След това пенсионният орган преценява колко точно не достига и уведомява лицето за продължителността на периода, размера на дължимата сума и реда за плащането ѝ.

За внасянето на осигурителните вноски се подава декларация образец №8 в Националната агенция за приходите (НАП). Тя може да бъде подадена:

На място в офис на НАП;

Чрез лицензиран пощенски оператор;

Електронно през портала за услуги на НАП.

Декларацията трябва да бъде подадена преди плащането. След това сумата се превежда по банков път. При приемането на декларацията се издава входящ номер.

Пенсията се отпуска от датата на подаване на заявлението, след като бъдат внесени дължимите осигурителни вноски.