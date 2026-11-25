Около 10% от жените, които раждат в монтанската болница, са под 18-годишна възраст. Това показват данните на АГ отделението на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, изнесени след случая с 12-годишно момиче, което роди първото си дете.

Началникът на отделението д-р Захари Николов съобщи пред НОВА ТВ, че при около 600 раждания годишно непълнолетните родилки са около 50. Малолетните са значително по-малко – досега са регистрирани три 14-годишни момичета и едно на 12 години.

Последният случай е именно с 12-годишна родилка, на която е извършено цезарово сечение. Бащата на детето е на 16 години. По данни, изнесени в ефира, двамата живеят заедно от три години – още от времето, когато момичето е било на 9 години. Три дни след операцията детето е в добро физическо състояние, раздвижено е и вече се храни. Лекарите обаче определят бременността и раждането в толкова ранна възраст като високорискови.

Според д-р Николов при малолетните и непълнолетните майки особено сериозен е рискът за психичното им състояние след раждането. При всички родилки следродилна тъга се наблюдава при около 80%, а следродилна депресия – при около 15%. При непълнолетните делът на жените с депресивни състояния достига 30–40%, посочи лекарят. Към емоционалния стрес се добавят недоспиването, трудностите при кърменето и рязката хормонална промяна след раждането. По думите на специалиста всичко това може да доведе до тежки състояния, за които младите майки се нуждаят от подкрепа.

Д-р Николов разказа и за най-тежкия случай в практиката си – момиче, което е родило за първи път на 11 години, а след това отново на 13.

След случая с 12-годишната майка в Монтана е задействан координационният механизъм за деца, жертви на насилие. В него участват представители на прокуратурата, полицията, Центъра за обществена подкрепа и отдел „Закрила на детето“.

По думите на началника на отдела Светлин Георгиев в дома на 16-годишния баща има отделена стая и задоволителни битови условия. Въпреки това социалните служби са решили майката и бебето да бъдат насочени към звено „Майка и бебе“.

Там момичето ще получава медицинска и социална подкрепа, както и обучение за грижи за детето и изграждане на родителски умения.