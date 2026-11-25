Колко дни ще почиваме за Коледа и Нова година?
Учениците ще почиват 11 дни
За предстоящите коледни празници ще почиваме пет поредни дни – от 24 до 28 декември 2026 г. включително, а за Нова година ни очаква тридневен уикенд от 1 до 3 януари 2027 г. Това показва справка в официалния празничен календар.
Дългата коледна почивка се оформя, тъй като вторият ден на Коледа (26 декември) се пада в събота и по закон понеделникът (28 декември) също е неработен. Между двата празника обаче има три стандартни работни дни.
Коледа 2026 (5 почивни дни):
• 24 декември (четвъртък): Бъдни вечер – официален празник;
• 25 декември (петък): Рождество Христово – официален празник;
• 26 декември (събота): Втори ден на Коледа – официален празник;
• 27 декември (неделя): почивен ден;
• 28 декември (понеделник): неприсъствен ден заради съвпадането на празник със събота.
Между празниците и Нова година 2027 (3 почивни дни):
• 29, 30 и 31 декември 2026 г. (вторник – четвъртък): редовни работни дни;
• 1 януари 2027 г. (петък): Нова година – официален празник;
• 2 – 3 януари 2027 г. (събота – неделя): почивни дни.
За учениците почивката ще бъде още по-дълга. Съгласно графика на Министерството на образованието и науката, коледната ваканция започва на 24 декември 2026 г. и продължава до 3 януари 2027 г. включително - общо 11 дни, като децата се връщат в класните стаи в понеделник, 4 януари.