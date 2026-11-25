За предстоящите коледни празници ще почиваме пет поредни дни – от 24 до 28 декември 2026 г. включително, а за Нова година ни очаква тридневен уикенд от 1 до 3 януари 2027 г. Това показва справка в официалния празничен календар.

Дългата коледна почивка се оформя, тъй като вторият ден на Коледа (26 декември) се пада в събота и по закон понеделникът (28 декември) също е неработен. Между двата празника обаче има три стандартни работни дни.

Коледа 2026 (5 почивни дни):

• 24 декември (четвъртък): Бъдни вечер – официален празник;

• 25 декември (петък): Рождество Христово – официален празник;

• 26 декември (събота): Втори ден на Коледа – официален празник;

• 27 декември (неделя): почивен ден;

• 28 декември (понеделник): неприсъствен ден заради съвпадането на празник със събота.

Между празниците и Нова година 2027 (3 почивни дни):

• 29, 30 и 31 декември 2026 г. (вторник – четвъртък): редовни работни дни;

• 1 януари 2027 г. (петък): Нова година – официален празник;