Дядо Коледа ще си има дом и в България

Мемориалният комплекс в Перник, който се намира на централния площад „Кракра Пернишки“, ще бъде преобразен в „Домът на Дядо Коледа“ на 27 ноември. Това съобщи съорганизаторът на инициативата Деан Кирилов, цитиран от БТА.

Проявата се осъществява със съдействието на Община Перник, на Зузана Борисова, която за втора поредна година е част от организацията на благотворителната инициатива „Пернишката Коледа“, както и на група съмишленици на Кирилов. Пространството в комплекса ще бъде организирано в различни кътове. Живи елени също ще допринесат за атмосферата, уточни съорганизаторът.

„Нашата цел е да успеем да потопим децата, а и перничани, и гостите на града в една приказка. Да ги накараме да се откъснат от реалността и да почувстват празничния дух. Освен живите елени ще бъде пресъздадена работилницата на Дядо Коледа, където джуджета ще правят играчки. Гринч също ще присъства, а Баба Коледа ще прави истински сладки, които децата ще могат да украсяват“, разказа Кирилов.

В отделен кът ще бъде обособена коледна пощенска станция, където ще могат да бъдат пуснати писмата с коледни желания. Обиколката на „Дома на дядо Коледа“ ще отнема близо 60 минути. Наред с това е предвидена и среща със самия Дядо Коледа, с когото децата ще могат да разговарят.

Външната част на комплекса ще бъде преобразувана така, че да изглежда като къща, уточни Деан Кирилов. Той добави, че вече има продадени билети в цялата страна. Интерес са проявили групи от Варна, Пазарджик и Казанлък, а има и запитвания за посещения от училища. В програмата вече има изцяло запазени дни.

„Екип от над 20 души ще се грижи коледната магия в Перник да оживее и да донесе радост на децата от Перник, а и от страната“, добави Деан Кирилов.