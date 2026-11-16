Новини
Търси
Подкаст
Общество

Дядо Коледа ще си има дом и в България

Дядо Коледа ще си има дом и в България
Снимка: БТА

Преобразяват Мемориалния комплекс в Перник, правят и пощенска станция

Мемориалният комплекс в Перник, който се намира на централния площад „Кракра Пернишки“, ще бъде преобразен в „Домът на Дядо Коледа“ на 27 ноември. Това съобщи  съорганизаторът на инициативата Деан Кирилов, цитиран от БТА.

Проявата се осъществява със съдействието на Община Перник, на Зузана Борисова, която за втора поредна година е част от организацията на благотворителната инициатива „Пернишката Коледа“, както и на група съмишленици на Кирилов. Пространството в комплекса ще бъде организирано в различни кътове. Живи елени също ще допринесат за атмосферата, уточни съорганизаторът.

Нашата цел е да успеем да потопим децата, а и перничани, и гостите на града в една приказка. Да ги накараме да се откъснат от реалността и да почувстват празничния дух. Освен живите елени ще бъде пресъздадена работилницата на Дядо Коледа, където джуджета ще правят играчки. Гринч също ще присъства, а Баба Коледа ще прави истински сладки, които децата ще могат да украсяват“, разказа Кирилов.

В отделен кът ще бъде обособена коледна пощенска станция, където ще могат да бъдат пуснати писмата с коледни желания. Обиколката на „Дома на дядо Коледа“ ще отнема близо 60 минути. Наред с това е предвидена и среща със самия Дядо Коледа, с когото децата ще могат да разговарят.

Външната част на комплекса ще бъде преобразувана така, че да изглежда като къща, уточни Деан Кирилов. Той добави, че вече има продадени билети в цялата страна. Интерес са проявили групи от Варна, Пазарджик и Казанлък, а има и запитвания за посещения от училища. В програмата вече има изцяло запазени дни.

„Екип от над 20 души ще се грижи коледната магия в Перник да оживее и да донесе радост на децата от Перник, а и от страната“, добави Деан Кирилов.

Още по темата

Какво учи всеки Дядо Коледа?

Какво учи всеки Дядо Коледа?

Животът отблизо: Годините на Салвадор Дали, показани в картини

Животът отблизо: Годините на Салвадор Дали, показани в картини

Дядо Коледа на две гуми: мотористи донесоха празника в София

Дядо Коледа на две гуми: мотористи донесоха празника в София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

Водещи

По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

  • Току-що
Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

Анчелоти отговори на Ромарио и обяви: Експериментите приключват след мача във вторник

  • Преди 2 минути
Михаил Кръстев пред ТАРАЛЕЖ: Бюджет 2027 има плахи наченки на фискална консолидация

Михаил Кръстев пред ТАРАЛЕЖ: Бюджет 2027 има плахи наченки на фискална консолидация

  • Преди 2 минути
Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

Деклан Райс след драмата в Мадрид: Това е огромна победа

  • Преди 4 минути
Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

Личните асистенти на хората с увреждания: Какво предвижда програмата и защо майките скочиха срещу промените?

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

МОН с проверки в цялата страна след случая с отсъстващите ученици в Бояново

  • Преди 7 минути
Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

  • Преди 14 минути
Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

Трима българи получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

  • Преди 18 минути
Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

  • Преди 22 минути
25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

25 пияни и трима дрогирани шофьори заловени за денонощие

  • Преди 22 минути
Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

  • Преди 34 минути
Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

  • Преди 34 минути
Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

  • Преди 35 минути
„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

„Зад това гише стои човек": Съдебни служители продължават протестните действия за по-високи заплати

  • Преди 46 минути
В Турция разбиха схема за измами с обещания за брак с българки

В Турция разбиха схема за измами с обещания за брак с българки

  • Преди 49 минути