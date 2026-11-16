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Винисиус Жуниор след лошия старт на сезона: Тренирах по-малко, отколкото през миналите години

Винисиус Жуниор след лошия старт на сезона: Тренирах по-малко, отколкото през миналите години
АП/БТА

Крилото на Реал Мадрид призна, че ранното отпадане на Бразилия се е отразило на подготовката му, и разказа как Карло Анчелоти е променил кариерата му

Винисиус Жуниор призна, че не се е подготвил достатъчно добре за новия сезон след отпадането на Бразилия от Норвегия на осминафиналите на Световното първенство. Крилото на Реал Мадрид е използвало почивните дни през лятото, за да прекара повече време със семейството си.

“Не очаквахме да отпаднем толкова рано. В крайна сметка тренирах по-малко, отколкото през миналите години. Това може да е повлияло на началото на сезона ми”, каза 26-годишният футболист на пресконференция, цитиран от АП. Той добави, че разговорите за подновяване на договора му с Реал и интересът от други клубове са го накарали да се чувства претоварен през лятото.

Бразилецът даде Кристиано Роналдо и Лионел Меси като пример за това колко трудно е да поддържаш високо ниво години наред. “Аз съм човек, често правя грешки, но се опитвам да се подобря. Опитвам се да разбера футбола по-добре, ден за ден, но съм на 26 години и също трябва да се насладя на живота малко”, добави той.

Винисиус отбеляза и двата гола за Бразилия при загубата с 2:3 от Япония в контрола. Преди двубоя със Сингапур във вторник той посочи, че новите футболисти в състава все още свикват да играят заедно. “Двата гола са важни, но сме недоволни, че не спечелихме мача. Намираме се в период на подготовка с много нови играчи. Все още се опознаваме”, обясни той.

Крилото говори и за връзката си с Карло Анчелоти, под чието ръководство прекара четири сезона в Реал Мадрид. Двамата отново работят заедно в националния отбор на Бразилия. “Той промени моята история в Реал Мадрид и във футбола. Той винаги ме е защитавал и ме е насочвал по най-добрия начин”, каза Винисиус. По думите му той вече има 10 гола за Бразилия под ръководството на италианеца, след като преди назначението му е отбелязал шест.

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