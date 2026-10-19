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Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус
АП/БТА

19-годишният нападател се отчете с гол и асистенция срещу Севиля.

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо похвали Ян Диоманде след победата с 4:1 над Севиля в деветия кръг на Ла Лига.

„Той често попада в опасни зони, но все още му липсва самообладание в решаващите моменти. Трябва да се научи да вдига глава и да комбинира със съотборниците си. Това ще дойде с времето“, заяви Моуриньо.

Португалецът направи паралел между развитието на Диоманде и първите години на Винисиус Жуниор в испанския гранд.

„Той ми напомня за Винисиус, когато пристигна в Реал Мадрид. Три години по-късно Винисиус вече се беше превърнал във футболист от най-високо ниво“, добави наставникът.

19-годишният национал на Кот д'Ивоар отбеляза гол и направи асистенция срещу Севиля. От началото на сезон 2026/27 Диоманде има две попадения и три голови подавания в 11 мача за Реал Мадрид.

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