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Марсел Десаи: Реал Мадрид трябваше да се раздели с Винисиус

Марсел Десаи: Реал Мадрид трябваше да се раздели с Винисиус
АП/БТА

Световният и европейски шампион смята, че партньорството между бразилеца и Килиан Мбапе не работи

Бившият френски национал Марсел Десаи заяви, че Реал Мадрид е трябвало да продаде Винисиус Жуниор и да потърси други възможности за атаката си.

Бразилското крило се представя неубедително под ръководството на Жозе Моуриньо през настоящия сезон. Винисиус има един гол и три асистенции в десет мача във всички турнири, а формата му предизвиква все повече критики.

Според Десаи един от основните проблеми е партньорството между Винисиус и Килиан Мбапе, което не носи очакваните резултати.

„Реал Мадрид трябваше да пусне Винисиус. Трябва да потърси други футболисти. Връщаме се към партньорството между Килиан Мбапе и Винисиус, но е очевидно, че то не работи“, коментира французинът пред beIN Sports.

Световният шампион от 1998 година и европейски първенец от 2000 година подчерта, че изразява лично мнение в качеството си на анализатор.

„Бих казал, че би било по-добре Винисиус да си тръгне. Ще видим дали ще успее да се отърси от целия негативизъм и критиките, отправени към него“, добави Десаи.

Винисиус е футболист на Реал Мадрид от 2018 година. Въпреки трудния период треньорът Жозе Моуриньо публично защити бразилеца и заяви, че той е избрал да остане на „Сантиаго Бернабеу“ заради любовта си към клуба.

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