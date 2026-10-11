Реал Мадрид остава без Винисиус за Ел Класико

Реал Мадрид се върна към победите в Ла Лига, но за пореден път през сезона не показа играта, която феновете на „Сантяго Бернабеу" очакват да виждат. Кралския клуб надви гостуващия Виляреал с 1:0 след попадение на Ян Диоманде, което беше първо за него след прситигането му в тима през лятото. Националът на Кот д'Ивоар се разписа в 63-тата минута с прецизен удар.

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

В 71-вата минута Винисиуср засече ниско центриране от левия фланг и прати топката в мрежата на Виляреал, но радостта му беше кратка. Докато бразилецът и съотборниците му ликуваха, реферът Исидро Ескудеро не само отмени попадението, но показа директен червен картон на Винисиус. Повторенията показаха причината - задържане за косата на Салиба в хода на атаката, довела до гола.

Испанските медии очакват Винисиус да получи наказание за лишаване от състезателни права в размер на два или три мача. Това означава, че той не само ще пропусне следващия мач срещу Севиля, но и дербито с Барселона (25 октомври). Тепърва предстои решението на Съдийската комисия.