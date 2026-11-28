Министерството на вътрешните работи (МВР) предупреждава за опити за фишинг измами чрез текстови съобщения, изпращани от името на куриерски компании.

В съобщенията се посочва, че доставката на пратка е била неуспешна поради непълни или неточни адресни данни. Получателите са приканвани да отворят линк и да актуализират информацията в определен срок, за да избегнат начисляването на допълнителни такси или връщането на пратката.

Чрез създаването на усещане за спешност измамниците се опитват да подведат гражданите и да получат достъп до техните лични и финансови данни.

От МВР призовават гражданите да не отварят линкове от съмнителни съобщения, да не отговарят на тях и да не предоставят лична и банкова информация, пароли или кодове за потвърждение.

Статусът на очакваните пратки трябва да се проверява единствено чрез официалните сайтове и канали за комуникация на съответната куриерска компания.

Гражданите, които вече са предоставили банковите си данни, трябва незабавно да се свържат с обслужващата ги банка.

От вътрешното министерство апелират хората да бъдат бдителни и да не предприемат прибързани действия при получаване на подобни съобщения.