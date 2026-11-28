Председателят на Общинския съвет във Варна Христо Димитров заяви, че групата "Алтернатива за гражданите" е подкрепила Благомир Коцев на балотажа през 2023 г., но впоследствие е останала разочарована от управлението му. В интервю за bTV той коментира политическото напрежение в морската столица, решението за отстраняването на кмета и твърденията за влияние на икономически кръгове върху местната власт.

Димитров определи като положително решението на Административния съд във Варна да спре предварителното изпълнение на акта на Общинската избирателна комисия, с който бяха прекратени пълномощията на Коцев.

"Прагматично погледнато, за самия Общински съвет това е добро решение", заяви той.

Според председателя на местния парламент евентуалното назначаване на временно изпълняващ длъжността кмет би създало допълнителни затруднения, особено предвид предстоящото приемане на общинския бюджет за 2027 г.

Димитров отправи и критики към състоянието на Варна, като посочи проблемите със сметоизвозването, зимното поддържане и инфраструктурата.

"Някой, който дойде, ще владее град, пълен с боклуци. Град, който няма договор за сметоизвозване. Град, който няма договор за зимно поддържане", коментира той.

По повод твърденията на Благомир Коцев, че зад отстраняването му стоят икономически интереси, включително на бизнесмена Даниел Славов, председателят на Общинския съвет заяви, че не знае какви са били намеренията на посочените лица.

"От сценариите разбирам. Доколкото знам, г-н Коцев има такова подобно образование. Може би той ги разбира сценариите. Нямам представа какво е мислел г-н Славов", посочи Димитров.

Той коментира и обвиненията за връзки между "Алтернатива за гражданите" и икономическата група ТИМ.

Димитров потвърди, че сред хората, свързани с формацията, има представители на "Химимпорт" и "Холдинг Варна", но отхвърли твърденията, че те диктуват решенията на общинските съветници.

"Там има хора, които работят в "Химимпорт" и "Холдинг Варна". Те са част от нашата група "Алтернатива", която включва над 50 фирми от различни браншове", обясни той.

По думите му представителите на бизнеса обсъждат проблемите на града и предлагат идеи за развитието му, но не оказват натиск върху местната власт.

Председателят на Общинския съвет потвърди и за среща с Кирил Петков между първия тур и балотажа на местните избори през 2023 г.

Според Димитров инициативата е дошла от Петков, който е потърсил съдействие за кандидатурата на Благомир Коцев.

"Беше поискано от нас съдействие по време на балотажа. В никакъв случай не е била предизборна обиколка на бъдещия кмет. Беше среща за подкрепа", заяви той.

Димитров подчерта, че групата му е изпълнила поетия ангажимент, но след изборите отношенията с новия кмет постепенно са се влошили.

"Ние дадохме 100% от тази подкрепа, но за съжаление не получихме това, което очаквахме. Не получихме едно управление, което да спомогне за развитието на града и да постави Варна на необходимото място", заяви председателят на Общинския съвет.

Той допусна, че част от близо 11 000 гласа, които е получил като кандидат за кмет на първия тур, са били пренасочени към Коцев на балотажа.

По думите му разривът между тях е настъпил няколко месеца след изборите, когато Коцев заявил, че няма да жертва партийните си идеи заради предизборни договорености.

"Учудих се, защото едва ли преди две-три години г-н Коцев е имал някакви сериозни партийни идеи", коментира Димитров.

Припомняме, че на 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев заради отсъствията му по време на задържането му през 2025 г.

Решението предизвика протести във Варна, София и Пловдив. Впоследствие Административният съд във Варна спря предварителното му изпълнение, което позволява на Коцев да продължи да изпълнява задълженията си, докато съдът разгледа спора за законосъобразността на отстраняването му.