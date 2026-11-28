Хиляди столичани продължават да се сблъскват с последиците от авариите в "Топлофикация София", докато задълженията на дружеството към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг вече достигат около 1,3 млрд. евро. За проблемите с отоплението и топлата вода разказват Ерик Борозенков и операторът Илиян Савов в репортаж на NOVA.

В столичния квартал "Дружба" жителите са принудени да търсят начини да се справят без топла вода. Сред тях е Десислава Джерманска, която през септември посреща новородената си дъщеря Аделина. Само дни по-късно семейството остава без топла вода.

"Всеки ден си топля вода и с едни канчета се поливам. Пътувам от единия край на София до другия край – до "Овча купел", за да си мия косата. Взимам бебето и пътувам", разказва Десислава пред NOVA.

Заради липсата на отопление семейството е принудено да закупи допълнителни електрически уреди, включително за банята.

"Задължително трябваше двама човека да участват в процеса на къпане, защото един я държи, другият полива с канчета. Наложи се да купуваме допълнително конвекторни печки и за банята, и за всяка една стая", обяснява младата майка.

Подобни затруднения изпитва и 74-годишната Керанка Арнаудова, която пътува от "Дружба" до квартал "Изгрев", за да може да се изкъпе.

"Да се изкъпя при внука ми, защото на него са пуснали топла вода", разказва жената.

Проблемите с топлоподаването са резултат от дългогодишното амортизиране на мрежата на "Топлофикация София". Дружеството е създадено преди около 70 години и през годините няколко пъти сменя собствеността си между държавата и общината, но голяма част от тръбите не са подменяни от десетилетия.

Според експерти цялостното обновяване на топлопреносната мрежа ще изисква мащабни строителни дейности, които могат да доведат до сериозни затруднения в движението в столицата.

На фона на зачестяващите аварии финансовото състояние на дружеството също продължава да се влошава. За последните 15 години задълженията към "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг са нараснали до приблизително 1,3 млрд. евро.

Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че проблемите с подготовката за отоплителния сезон са били известни още през лятото.

"Давани са предписания, налагани са и наказания на дружеството и в общи линии още от средата на годината в рамките на осъществявания контрол стана ясно, че има доста притеснителни факти и обстоятелства във връзка с готовността на дружеството за отоплителния сезон", посочи тя пред NOVA.

По думите ѝ още тогава е било установено, че голяма част от обществените поръчки за инвестиционната и ремонтната програма не са стартирали.

Междувременно столичният кмет Васил Терзиев предупреди, че броят на авариите е нараснал от 118 през същия период на миналата година до 500 сега.

Според него за стабилизирането на "Топлофикация София" са необходими около 1,5 млрд. инвестиции в мрежата и производствените мощности. Столичната община вече е ангажирала Световната банка за изготвянето на анализ на техническото и финансовото състояние на дружеството.

Докато институциите търсят дългосрочно решение, хиляди домакинства продължават да посрещат студените дни без надеждно отопление и топла вода, а въпросът кой ще поеме финансовата тежест за възстановяването на системата остава открит.