Путин въведе в руския флот нова атомна подводница с хиперзвукови ракети
Подводницата "Перм" ще бъде включена в Тихоокеанския флот на Русия
Руският президент Владимир Путин официално въведе в състава на Военноморския флот новата атомна подводница "Перм". Това стана на церемония по издигане на военноморския флаг в град Северодвинск, съобщава ДПА.
Очаква се "Перм" да бъде първата руска подводница, чието стандартно въоръжение включва хиперзвукови ракети "Циркон". Тя ще бъде включена в състава на Тихоокеанския флот и ще участва в отбраната на руския Далечен изток и арктическите територии на страната.
"Днес издигаме руския военноморски флаг - прославеното Андреевско знаме - на многоцелевия атомен подводен крайцер и приемаме този нов боен кораб в състава на Военноморския флот", заяви Путин по време на церемонията.
Руският държавен глава уточни, че "Перм" е петата подводница от проекта "Ясен-М", предадена на флота през последните шест години.
Той подчерта, че изграждането ѝ е резултат от съвместната работа на корабостроителницата "Севмаш", конструкторски бюра, научни центрове и предприятия от отбранителната промишленост.
"Русия е една от малкото държави в света, способни да строят толкова мощни атомни подводници - оръжия с глобален обсег и стратегическо значение", заяви Путин.
Президентът обяви още, че до 2030 г. руският Военноморски флот трябва да получи пет допълнителни ракетни подводници. Според предишни съобщения на Москва се предвижда и замяната на последните две атомни подводници, построени през съветския период.
Путин определи Военноморския флот като ключов елемент от националната сигурност и подчерта необходимостта Русия да продължи да развива подводните си бойни способности.
По думите му променящата се тактика на морските бойни действия изисква модернизиране на въоръжението и увеличаване на ударния потенциал на подводниците.
Първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров заяви, че "Перм" е произведена изцяло с руски компоненти.
"Тя е изцяло руско производство - 100%, от най-малкия болт до последния детайл", подчерта Мантуров.
Подводницата е построена в корабостроителницата "Севмаш" на брега на Бяло море, близо до Архангелск.
Русия вече е използвала хиперзвукови ракети "Циркон" във войната срещу Украйна. Според ДПА руските военноморски сили са понесли загуби по време на конфликта, а Черноморският флот е бил принуден да изтегли част от корабите си от западната част на Черно море след украински атаки.