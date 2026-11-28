Руският президент Владимир Путин официално въведе в състава на Военноморския флот новата атомна подводница "Перм". Това стана на церемония по издигане на военноморския флаг в град Северодвинск, съобщава ДПА.

Очаква се "Перм" да бъде първата руска подводница, чието стандартно въоръжение включва хиперзвукови ракети "Циркон". Тя ще бъде включена в състава на Тихоокеанския флот и ще участва в отбраната на руския Далечен изток и арктическите територии на страната.

"Днес издигаме руския военноморски флаг - прославеното Андреевско знаме - на многоцелевия атомен подводен крайцер и приемаме този нов боен кораб в състава на Военноморския флот", заяви Путин по време на церемонията.

Руският държавен глава уточни, че "Перм" е петата подводница от проекта "Ясен-М", предадена на флота през последните шест години.

Той подчерта, че изграждането ѝ е резултат от съвместната работа на корабостроителницата "Севмаш", конструкторски бюра, научни центрове и предприятия от отбранителната промишленост.

"Русия е една от малкото държави в света, способни да строят толкова мощни атомни подводници - оръжия с глобален обсег и стратегическо значение", заяви Путин.

Президентът обяви още, че до 2030 г. руският Военноморски флот трябва да получи пет допълнителни ракетни подводници. Според предишни съобщения на Москва се предвижда и замяната на последните две атомни подводници, построени през съветския период.

Путин определи Военноморския флот като ключов елемент от националната сигурност и подчерта необходимостта Русия да продължи да развива подводните си бойни способности.

По думите му променящата се тактика на морските бойни действия изисква модернизиране на въоръжението и увеличаване на ударния потенциал на подводниците.

Първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров заяви, че "Перм" е произведена изцяло с руски компоненти.

"Тя е изцяло руско производство - 100%, от най-малкия болт до последния детайл", подчерта Мантуров.

Подводницата е построена в корабостроителницата "Севмаш" на брега на Бяло море, близо до Архангелск.

Русия вече е използвала хиперзвукови ракети "Циркон" във войната срещу Украйна. Според ДПА руските военноморски сили са понесли загуби по време на конфликта, а Черноморският флот е бил принуден да изтегли част от корабите си от западната част на Черно море след украински атаки.