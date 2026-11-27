Френските медии за погрома на „Велодром“: Кадри, които не искаме да виждаме

Френските медии коментират сблъсъците по трибуните на стадион „Велодром“ по време на двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа.

Агенция Франс прес (АФП) отбеляза, че десетки привърженици на Олимпик Марсилия са се насочили към българските запалянковци. Последваха сблъсъци и размяна на пиратки, след което със закъснение се намеси охраната.

Ройтерс: Лидерите на Франция и България осъдиха насилието над футболни фенове в Марсилия

Френският президент Еманюел Макрон и българският премиер Румен Радев осъдиха сблъсъците, избухнали между фенове на „Олимпик Марсилия“ и „Левски “ на стадиона в началото на мача от Лига Европа вчера, предава агенция Ройтерс.

Френската телевизия BFMTV съобщи, че 11 души са пострадали при сблъсъците.

Полицията в Марсилия не е отговорила на запитване на Ройтерс за потвърждение на информацията.

Айзенкот и Нетаняху не постигнаха съгласие за правителство на националното единство

Лидерът на израелската опозиция Гади Айзенкот съобщи, че не е постигнато споразумение с партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху за съставяне на правителство на националното единство. Това предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа Екс ръководителят на центристката партия „Яшар“ посочи, че преговорите са се провалили заради отказа на „Ликуд“ да направи отстъпки по някои от основните му условия. Сред тях е настояването в бъдещия кабинет да не участват представители на крайнодесните политически сили.

През последните две седмици представители на двете формации са провели пет срещи, но без да постигнат съществено сближаване на позициите.

Студентите в Сърбия издигнаха свой кандидат за президентските избори

Академик Радомир Саичич ще бъде кандидатът на „Студентска листа“ на президентските избори в Сърбия, които ще се проведат на 27 декември.

Решението беше обявено на пресконференция от представители на студентското движение. Те обясниха, че изборът е направен след продължителни обсъждания и внимателно обмисляне.

България настоява ЕС да отмени част от санкциите срещу Русия

България оказва натиск върху други държави членки на Европейския съюз за премахване на част от ограниченията върху вноса на руски стоки и за изключване на двама руснаци от предложения нов санкционен списък. В замяна София е готова да подкрепи по-широк пакет от санкции срещу Москва. Това съобщава украинското издание Kyiv Independent, позовавайки се на четирима дипломатически източници.

На 23 ноември Европейската комисия представи предложенията си за 22-рия пакет от санкции срещу Русия. Макар няколко държави да поискаха допълнително време за юридическа оценка на мерките, като цяло предложенията срещат широка подкрепа сред страните членки.

Европейският съвет приключи без решение за седемгодишния бюджет на ЕС

Европейският съвет приключи през нощта без решение за седемгодишния бюджет на ЕС. Днес разговорите няма да продължат, потвърди германският канцлер Фридрих Мерц. Следващото заседание започва на 17 декември, обобщи Нова телевизия.

„Не постигнахме споразумение. По отношение на общия обем на бюджета някои държави членки поискаха допълнителни съкращения. Повечето се противопоставиха на по-нататъшни съкращения. Тази среща беше необходима стъпка в процеса. Това е процес на преговори. Нормално е различните страни да започнат да подчертават и да отбелязват своята изходна позиция. Всички знаят, че не можем да подведем Европа и че ни е необходим нов бюджет от 1 януари 2028 г. За да постигнем това, трябва да стигнем до окончателно споразумение до края на тази година, а за целта всички трябва да работят”, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.