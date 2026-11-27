България оказва натиск върху други държави членки на Европейския съюз за премахване на част от ограниченията върху вноса на руски стоки и за изключване на двама руснаци от предложения нов санкционен списък. В замяна София е готова да подкрепи по-широк пакет от санкции срещу Москва. Това съобщава украинското издание Kyiv Independent, позовавайки се на четирима дипломатически източници.

На 23 ноември Европейската комисия представи предложенията си за 22-рия пакет от санкции срещу Русия. Макар няколко държави да поискаха допълнително време за юридическа оценка на мерките, като цяло предложенията срещат широка подкрепа сред страните членки.

Според Kyiv Independent България и Италия са двете държави, които са изразили възражения срещу отделни елементи от пакета.

Рим има резерви към предложението европейски граждани да нямат право да участват в управителните органи на руски компании. Трима дипломати са заявили пред изданието, че Италия смята формулировката за прекалено неясна. Страната иска допълнително да проучи и мерките срещу банки в трети държави, ограниченията в спорта и културата, както и новите правила за наблюдение на пътуванията на руски дипломати.

Какви промени иска София?

За разлика от Италия, България настоява за преразглеждане на вече действащи ограничения. Според дипломатическите източници София иска да отпаднат европейските забрани за внос на руски чугун и минно оборудване.

Чугунът е междинен продукт от преработката на желязна руда, който се използва основно за производството на стомана.

Според европейски и украински представители, цитирани от изданието, зад българската позиция може да стоят икономически и търговски съображения. Един от дипломатите посочва, че София е аргументирала искането си с неуспешни опити за диверсификация на веригите за доставки.

Позицията на България идва на фона на продължаващите руски удари срещу украински промишлени обекти и затрудненията пред износа на украинска продукция през Черно море. Металургичният сектор на Украйна е под сериозен натиск заради пораженията по производствените мощности и проблемите с морския транспорт.

Възражения срещу санкционирането на двама руснаци

София се противопоставя и на включването в новия санкционен списък на руска химическа компания и физическо лице, за които се твърди, че имат връзки с руския военно-промишлен сектор.

По отношение на компанията българската страна изразява опасения от възможни негативни последици за селското стопанство, вероятно заради участието ѝ в производството на торове.

Вторият случай е свързан с лице, имащо отношение към руски ядрен обект с гражданско и военно предназначение. Според публикацията България се позовава на съображения за „ядрена сигурност“, но конкретните мотиви за възражението не са изяснени.

Kyiv Independent припомня, че това не е първият случай, в който България настоява за изключване на руски граждани от санкционните списъци на ЕС. През юни страната успешно се противопостави на включването на руския патриарх Кирил.

Кога се очаква решение за новия пакет?

Държавите членки се стремят да постигнат споразумение по 22-рия пакет от санкции през декември. Очаква се въпросът да бъде обсъден на срещата на външните министри на ЕС на 14 декември, преди заседанието на европейските лидери по-късно през месеца.

При представянето на предложенията председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че целта е да бъде засилен натискът върху Москва.

Пакетът предвижда ограничения срещу още около 60 руски банки, мерки срещу криптоплатформи и разширяване на забраните за предоставяне на услуги в енергийния сектор. Предлага се също в санкционния списък да бъдат включени над 70 кораба от руския „сенчест флот“.

Сред останалите мерки са ограничения за влизането в ЕС на бивши руски бойци, забрана за участие на руски спортисти и отбори под националния флаг, както и недопускане на европейски граждани до ръководни позиции в руски компании.