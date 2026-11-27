Най-малко четирима души са загинали, а 19 са ранени при руски атаки в северната част на Украйна, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Трима души са загубили живота си при нападение срещу търговски обект в град Нижин, Черниговска област. По информация на полицията седем души са пострадали.

Под ударите е попаднала и Житомирска област. Областният управител Виталий Бунечко съобщи, че при атака срещу цивилен обект в град Малин е загинал един човек, а други 12 са ранени.

Засега не се съобщава какъв вид оръжие е използвано при нападенията.

През целия ден украинските военновъздушни сили издадоха множество предупреждения за опасност от атаки с дронове в двата региона.