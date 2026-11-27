Тежък пътен инцидент затрудни движението през Прохода на Републиката тази вечер.

Сигналът за катастрофата е подаден около 18:30 часа.

По първоначални данни лек автомобил и тежкотоварна машина са се ударили челно в района на село Пчелиново.

Към момента няма официална информация за жертви или сериозно пострадали. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.

Заради катастрофата и извършването на оглед на място движението в участъка е затруднено. Автомобилите преминават двупосочно само в едната свободна лента. Екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика.

От МВР призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.