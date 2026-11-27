Бившият сръбски президент Александър Вучич реагира с ирония на решението на студентското движение да издигне 65-годишния академик Радомир Саичич за кандидат на предстоящите президентски избори в страната.

Коментарът му дойде по време на среща в централата на Сръбската прогресивна партия (СНС) в Белград, на която жители на южното сръбско село Лопардинце подадоха заявления за членство във формацията.

Пред присъстващите Вучич заяви, че няма намерение да се отказва от политическата борба и че подкрепата на гражданите продължава да му дава сили.

„Ще издържа на всичко. Единственото ми желание е вие да продължите да се борите – да знам, че някъде в Сърбия все още има хора с воля за съпротива“, каза той.

„И ние си имаме Байдън“

Повод за шегата станал разговор с един от новоприетите членове на партията, който разказал, че негов съсед възнамерявал да гласува за младостта. Вучич използвал случая, за да направи препратка към възрастта на студентския кандидат.

„И ето какво стана – сега бъдещият им президент ще бъде с 15 години по-възрастен от мен“, отбелязал 56-годишният политик.

Друг от присъстващите веднага допълнил: „Значи и ние си имаме Джо Байдън.“

Вучич сподели впечатленията си от срещата и в социалната мрежа Екс, като отново акцентира върху политическия хумор около кандидатурата на Саичич.

Президентски избори на 27 декември

Предсрочните президентски избори в Сърбия ще се проведат на 27 декември. Вотът беше насрочен от председателя на парламента Александър Чупич, който временно изпълнява функциите на държавен глава.

Сръбската конституция предвижда извънредните избори да се проведат в срок от 90 дни след предсрочно прекратяване на президентския мандат. Вучич подаде оставка на 27 септември, за да може да оглави Сръбската прогресивна партия на предсрочните парламентарни избори и при успех да претендира за премиерския пост. Конституцията не му позволява трети пореден президентски мандат.

Политическото бъдеще на СНС

Политическите планове на Вучич бяха разклатени след парламентарните избори на 25 октомври, на които движението „Студентите побеждават“ спечели 52,98% от гласовете и 140 депутатски места. СНС остана на второ място с 38,96% и 103 мандата.

В момента Вучич оглавява парламентарната група на прогресистите. Негови съпартийци заявиха, че на конгреса на формацията в средата на декември ще предложат той отново да поеме ръководството ѝ.

Вучич се оттегли от председателския пост в СНС през май 2023 г. По-рано той допусна и възможността партията изобщо да не издигне собствен кандидат за президентските избори на 27 декември.