Академик Радомир Саичич ще бъде кандидатът на „Студентска листа“ на президентските избори в Сърбия, които ще се проведат на 27 декември.

Решението беше обявено на пресконференция от представители на студентското движение. Те обясниха, че изборът е направен след продължителни обсъждания и внимателно обмисляне.

„Нашият избор не беше случаен. Процесът никога не е бил бърз или лесен. Демокрацията изисква време, диалог и внимателно обмисляне. Вярваме, че силата и промяната не са в отделния човек, а в общността, която стои зад общите цели. С гордост представяме нашия кандидат за президентските избори – академик Радомир Саичич“, заявиха от „Студентска листа“.

Самият кандидат също се обърна към обществеността, като заяви, че президентската институция в Сърбия е била използвана неправомерно през последните години и че нейният авторитет трябва да бъде възстановен.

„В продължение на години този пост се използваше за задълбочаване на разделенията, а конституционните правомощия бяха надхвърляни. Време е да възстановим достойнството на тази институция“, каза Саичич.

Той коментира и отношенията със сръбските общности в региона. По думите му е важно да не се създават нови разделения, а да се търси единство, като същевременно се зачитат държавното устройство и суверенитетът на страните, в които живеят сърби.

Саичич определи като задача на бъдещото управление да работи за обединението на сръбския народ. Той разкритикува предишното правителство за създаването на, по думите му, изкуствени и ненужни разделения в Черна гора, Република Сръбска и други места в региона.

„Задължението на новото правителство е да не създава разделения, а да обединява сръбския народ. Трябва да се стремим към единство“, заключи кандидатът.