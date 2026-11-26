Европейският комисар по разширяването Марта Кос призова албанските политически сили да преодолеят разногласията си и да работят заедно за присъединяването на страната към Европейския съюз. Тя подчерта, че европейската интеграция трябва да бъде национален приоритет, а не проект на отделно правителство или партия.

„Различните течения в албанската политика и общество трябва да обединят усилията си, а не просто да водят дебати, за да осъществят европейските си стремежи“, заяви Кос на заседание на Националния съвет за европейска интеграция в албанския парламент, цитирана от АТА.

По думите ѝ широката политическа и обществена подкрепа е от съществено значение за устойчивостта на реформите.

Еврокомисарят определи 2027 г. като историческа възможност за Албания да постигне значителен напредък по пътя към членство. Тя отбеляза, че страната е отворила всички преговорни клъстери в рамките на 13 месеца и вече е затворила четири преговорни глави.

„2027 г. може да бъде годината на Албания“, заяви Кос, като посочи Черна гора като пример за напредък в преговорите с ЕС.

Сред основните предизвикателства пред Тирана тя открои борбата с корупцията и организираната престъпност, прилагането на законодателството и укрепването на независимите институции. Кос подчерта, че разследванията трябва да получават адекватен отговор от властите, включително когато засягат високопоставени представители на управлението.

Посещението на еврокомисаря е свързано с провеждането в Тирана на втория Инвестиционен форум ЕС – Западни Балкани. По-рано тя се срещна с премиера Еди Рама, а утре двамата ще участват във форума и ще дадат съвместна пресконференция.