Кметът на румънския град Бая Маре Дору Дънкуш е станал жертва на брутална схема за изнудване, при която е бил държан в плен, насилствено упоен и заснет в унизителни ситуации от трима души, съобщават местните медии. Случаят беше официално потвърден както от самия градоначалник, така и от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).

Според разследването Дънкуш е бил примамен в апартамент в столицата Букурещ от бивша служителка на общината в Бая Маре. В жилището той е бил закопчан с белезници, заплашван с нож и електрошоков уред, упоен с наркотични вещества против волята му и заснеман в компрометиращи пози.

Идеята на похитителите е била да използват видеозаписите като лост за натиск, за да принудят кмета да обслужва интересите им, свързани с незаконно строителство и бизнес проекти в Бая Маре.

В хода на акцията полицията и прокуратурата са провели седем претърсвания на адреси в Букурещ и Бая Маре, при които са конфискувани веществени доказателства.

Тримата замесени в схемата – двама местни бизнесмени и бившата общинска служителка – вече са с наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 30 дни. Работата по случая продължава.