Националната разузнавателна организация на Турция (МИТ) неутрализира мрежа за кибершпионаж, чиято цел са били безжичните интернет мрежи на ключови държавни институции и предприятия от отбранителната индустрия, предава турският вестник „Сабах“.

В рамките на съвместна операция на МИТ и полицията в Истанбул са заловени двама заподозрени от престъпната група. След като бяха изправени пред съда, магистратите постановиха постоянното им задържане под стража.

По данни от разследването задържаните са се движили по предварително зададени маршрути в Анкара и Истанбул, използвайки специализиран софтуер и технически средства. Целта им е била да сканират и картографират безжични мрежи, уязвими за бъдещи кибератаки.

В показанията си двамата са признали, че са събирали разузнавателна информация в близост до критични обекти в турската столица – държавни институции, военни комплекси, заводи от отбранителната промишленост, централи на политически партии и чуждестранни дипломатически мисии.

Разследващите са установили, че групата е използвала прикрити канали за комуникация и финансиране. Указанията към агентите са били предавани под формата на обяви за работа в социалните мрежи, а заплащането за шпионската дейност е извършвано чрез приложения за криптовалути.

Според „Сабах“ двамата са работили в интерес на разузнаването на „чужда държава“, като изданието не разкрива нито коя е тя, нито каква е националността на арестуваните.