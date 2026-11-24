Белгия даде старт тази седмица на международно военно учение, посветено на подготовката за разузнавателни мисии на ЕС и НАТО, предадоха местните медии. В маневрите се включват над 700 военнослужещи, като редом до домакините участват контингенти от Нидерландия, Франция, Люксембург и Литва.

Основният фокус на тренировките е усъвършенстването на тактическите умения и обменът на опит между съюзниците. Според организаторите операцията ще повиши значително координацията и съвместимостта при съвместни действия на европейските отбранителни сили.

Маневрите ще продължат до 4 декември и ще обхванат територията на 120 белгийски общини.

В тази връзка властите отправиха предупреждение към населението да запази спокойствие, ако чуе звуци от стрелба или забележи въоръжени униформени лица и ниско прелитащи дронове в населените места.

Очакват се и временни затруднения в пътния трафик в различни райони заради придвижването на около 200 военни превозни средства.