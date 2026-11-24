Пет стъпки към превъзмогване на умствената умора
„Имаме когнитивна нужда от завършеност и искаме да довършваме нещата“, казва Кристине Сирек
Мозъкът може да се претовари от много недовършени задачи, но има стъпки, които могат да помогнат, съобщи старши журналистът от ББС Мелиса Ходженбум и допълни, че ако накрая на деня човек трудно се изключва, това може да се нарича и ,,ефекта на Зейгарник".
Когато завършим даден проект и затворим няоя страница, това може да ни носи катарзис, защото всеки раздел представлява незавършена задача, което може да натовари мозъка и да подкопае фокуса, заяви тя. ,,Хората са по-склонни да запомнят задачи, в които са били прекъснати по време на изпълнението им, отколкото онези, които им е било позволено да завършат."
„Имаме когнитивна нужда от завършеност и искаме да довършваме нещата“, казва Кристине Сирек, професор по психология в Университета за приложни науки Бон-Рейн-Зиг в Германия, се посочва в ББС. "Когато задачите не са завършени, запазването на информацията ярка е полезно. Това е функционално, защото ни помага, когато започнем отново: имаме всичко когнитивно налично“, каза Сирек и добави, че въпреи ползите, това може да е свързано с умствена умора, нарушен сън и натрапчиви мисли.
Вторият съвет е хората да изключат телефоните си, за да не се изкушаваме да бъдем на разположение по всяко време.
Дори в свободното ни време мозъкът ни може да бъде фокусиран върху решаването на проблеми, каза Джоан Онгчоко, асистент по когнитивна наука в Университета на Британска Колумбия. Тя даде пример с проверката на имейли, по-висок конфликт между работата и семейството.
Откъсването от работата по време на отпуск също може да удължи удоволствието от свободното ни време.
На трето място експертът от ББС препоръча да нямаме отворени прозорци в браузъра си, заради риска от ,,информационно претоварване".
Където е възможно, може да бъде полезно да завършите една задача, преди да преминете към следващата, за да облекчите натоварването на работната памет, казва Онгчоко. „Всеки път, когато затворите файл в ума си, това освобождава ресурси, поради което се чувствате заредени с енергия“, казва Онгчоко.
Мелиса Ходженбум подчерта ползите от планирането на крайни срокове около празниците, защото това може да бъде източник на стрес. По нейни думи, проучване, проведено преди и след коледна ваканция, установи, че тези с по-малко незавършени задачи са имали по-добро благосъстояние, когато са се върнали на работа. ,,Мениджърите могат да помогнат, като насърчават служителите да планират предварително."
„Преди ваканция не е нужно да завършвате всичко“, съветва Сирек. "Вместо това оставете работата в състояние, към което знаете, че лесно можете да се върнете, без да се налага да се ангажирате умствено с нея през цялото време или да се притеснявате, че може да забравите нещо важно."
Хората да си създадат ,,ритуали за преход", които да помогнат за освобождаването от мислите за работа е последният съвет, даден от Оливер Вайгелт, цитиран в материала на ББС, асистент по организационна психология в Университета в Грьонинген. Примерите, които той даде са да разнообразим средата си и ако работим от вкъщи, да се разходим в парка, или до близкия магазин, дори промяната да е просто преминаване през вратата в нова стая.
„Когато минем през врата, мозъкът изчиства паметта си, за да може да освободи място за други неща, които предстоят да се случат“, казва Онгчоко. "Друг прост вариант е да преместите лаптопа си в друга стая. Това допълнително ни помага да създадем психологическа дистанция от всякакви задачи, които иначе бихме намерили за стресиращи", казва Вайгелт.
„Ако успеете да направите крачка назад и да помислите повече за гората, вместо за дърветата, бихте могли да спечелите дистанция или да се отървете от натрапчивото мислене за незавършени задачи“, казва Вайгелт.
Мелиса Хогенбаум акцентира и върху ,,ефекта на Овсянкина", за който каза, че показва податливостта на хората към незавършени задачи и нуждата хората да задоволят завършеността. ,,Така че, вместо да се чувствам претоварена от отворените си раздели, ги използвам, за да ме вдъхновят да се захвана отново с даден проект – и накрая да го завърша.", сподели тя. ,,Защото, както ми казва Онгчоко, незавършените задачи могат да бъдат неустоими. Просто трябва да разпознаваме по-добре кога това може да причини ненужен стрес."