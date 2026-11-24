Жена от Горна Оряховица се нуждае от финансова подкрепа, за да продължи да живее. Аня Андонова се бори от три години с тежко онкологично заболяване, съобщи БТВ.

За лечението ѝ в Турция са ѝ необходими 100 000 евро. Парите трябва да се съберат до началото на декември.

„Аденокарцином на шийката на матката“, втори стадий. Преди три години тази диагноза преобръща живота на Аня Андонова от Горна Оряховица.

„Тогава започнахме лечение в София – няколко курса химиотерапия, пълен курс лъчетерапия, брахитерапия. Продължих в друга болница, повлия се туморът до едно ниво. След няколко месеца се получи рецидив, започнахме пак с химиотерапия, имунотерапия, но получих увреждания на бъбреците и в момента съм с двустранни нефростоми на бъбреците – изведени“, разказва Аня Андонова.

След години неуспешно лечение в страната пациентката търси спасение в клиники в чужбина.

„Отидохме в Турция, казаха ни, че може да се направят две операции – да се оправят нефростомите, пикочен мехур, след това да се направи голямата операция, отворената – пълна хистеректомия. Да се отстрани всичко – туморът, лимфни възли. Сумата, която ни поискаха, офертата е 100 хил. евро за двете операции в Турция“, казва Аня Андонова.

С парите се покриват двете операции, процесът на възстановяване и престоят в болницата.

„Това, което се случи през последните три години, е, че състоянието не се подобрява, а се влошава. Това, което ни казаха, е, че двете операции имат за цел да запазят по възможност качеството на живот. Казаха ни, че могат да елиминират рака до възможния максимум, който могат да направят операциите. Продължаваме да се борим с това, докато не постигнем победа над тази диагноза“, казва Бетина Цветкова, дъщеря на Аня Андонова.

Нужната сума трябва да се събере до началото на декември. Аня и близките ѝ вярват, че хора с големи сърца могат да я подкрепят в битката с коварната болест.

Ако искате да помогнете:

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Получател:

Фондация Павел Андреев

Източник: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/nadprevara-s-vremeto-za-zhivota-na-anja-kak-mozhem-da-podkrepim-zhenata-v-bitkata-s-kovarna-bolest.html?campaignsrc=clipboard