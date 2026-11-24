Районният съд в Пазарджик осъди инфлуенсъра Стоян Колев на една година и четири месеца затвор при първоначален строг режим. 39-годишният мъж е признат за виновен за шофиране след употреба на кокаин и хулиганство. Съдът го лиши от право да управлява автомобил за две години и шест месеца.

Колев трябва да плати глоба от 1022 евро, както и 30 000 евро, колкото е равностойността на автомобила, който е управлявал. Колата е собственост на лизингова компания.

Делото бе разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Пред съда Колев призна фактите по обвинението и се извини. След заседанието той отказа коментар пред медиите. Адвокатът му Кристиан Мирчев определи наказанието като прекалено тежко и заяви, че ще обжалва. Според него по сходни дела съдилищата са налагали по-леки наказания. Той посочи още, че Колев е прекарал близо пет месеца и половина в ареста.

Случаят започна на 16 юни на автомагистрала „Тракия“. Колев се приближавал опасно до други автомобили, присветвал им с фаровете и размахвал пневматична пушка през прозореца. Впоследствие е установено, че е шофирал след употреба на кокаин. На 19 юни му е повдигнато и обвинение за хулиганство заради поведението му в Съдебната палата в Пазарджик, след като съдът го оставил в ареста.

По-късно мярката му е изменена на „домашен арест“. Колев свалил електронната си гривна и напуснал страната. Испанската полиция го задържа по време на излъчване на живо в социалните мрежи, след което той бе върнат в България.

Присъдата не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжния съд в Пазарджик в 15-дневен срок, съобщава БГНЕС.