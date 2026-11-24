„Това е преврат във Варна. Целта е да овладеят цялата община, включително кметството, и да контролират общинските средства“.

С тези думи Благомир Коцев коментира решението на Общинската избирателна комисия за предсрочното прекратяване на пълномощията му като кмет на морската столица. Коцев заяви, че отстраняването му е резултат от действията на хора, които според него искат отново да установят контрол върху управлението на града. По думите му основната цел е овладяването на общинските финанси, особено след гласуването на бюджета и на голям заем за реализиране на инфраструктурни проекти.

„Тези средства ще бъдат усвоявани така, че да отиват в джобовете именно на тези кукловоди, които ще сложат пионка на мястото на кмета“.

Той определи решението на ОИК като предварително подготвено и посочи, че сигналът, станал основание за процедурата, е бил подаден още през миналата година.

Коцев заяви, че според информация, достигнала до него, върху членове на Общинската избирателна комисия е бил оказван натиск да гласуват в определена посока, включително чрез сплашване. Той обаче не представи конкретни доказателства и уточни, че не разполага с подробности за предполагаемите действия.

„Имало е огромен натиск в ОИК да се гласува в определена посока, включително и мотивация чрез сплашване“.

Той обяви, че ще сезира прокуратурата за информацията, с която разполага, и че още същия ден ще подаде жалба срещу решението на ОИК. Коцев посочи още, че е издал заповед заместник-кметът по социалните дейности и здравеопазването временно да го замества, докато бъде изяснена ситуацията.

Коцев отправи сериозни обвинения към икономически и политически групи във Варна, които според него са упражнявали влияние върху управлението на града в продължение на десетилетия. Той направи препратки към управлението на бившите кметове Кирил Йорданов и Иван Портних, като ги свърза съответно с влиянието на ТИМ и на бизнесмена Даниел Славов, известен като Дънката.

Коцев заяви, че партии и групи в Общинския съвет са свързани с тези икономически кръгове. Той посочи „Български глас“ и „Алтернатива на гражданите“, като отправи твърдения за зависимости зад тях.

„Този град винаги се е владеел по този начин – чрез страх, чрез овладяване на администрацията. Варна винаги е била едно феодално общество и тези феодали искат да остане тяхно владение завинаги“.

Коцев обвини също свои опоненти в съпротива срещу опитите на администрацията му да ограничи презастрояването и да въведе по-строги правила в строителството.

Благомир Коцев заяви, че през целия си мандат е бил подложен на натиск, включително лични заплахи. Той свърза този натиск и с палежи на автомобили, извършени преди няколко месеца. По думите му човекът, който ги е извършил, лично му признал за действията си. Коцев назова Даниел Славов – Дънката, като човек, когото свързва с тези заплахи и с конфликт около конкретен строителен обект.

Отстраненият кмет заяви, че ще предостави на прокуратурата информацията, с която разполага, включително за случаи, за които досега не е говорил публично.

Коцев заяви, че решението на ОИК няма да го откаже от политическата му дейност. Той не изключи да се кандидатира отново за кмет на Варна, но подчерта, че окончателното решение ще зависи и от желанието на гражданите.

„Разбира се, че това ще ме мотивира. Надявам се да мотивира най-вече варненци да гласуват, да имат критично мислене, да се интересуват и да четат между редовете“.

По думите му решението за отстраняването му е част от процес, който продължава от месеци, а предстоящото обжалване ще бъде следващата стъпка в защитата му.

„Някой трябва да каже истината и се надявам, че има кой да я чуе“.