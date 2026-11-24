Безплатни противогрипни ваксини може да останат неизползвани в едни лекарски практики, докато в други дозите не достигат. Личните лекари са поискали от Министерството на здравеопазването да разреши прехвърлянето на налични количества между практиките, но засега такова разрешение няма. Това заяви д-р Захаринка Вълканова, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари, цитирана от Actualno.

По думите ѝ част от пациентите вече са се имунизирали с ваксини, закупени от други държави, докато са чакали доставките у нас. Така в някои кабинети може да останат предварително заявени дози. Лекарите предлагат те да могат да се прехвърлят към практики с недостиг чрез приемно-предавателен протокол.

Друго предложение е при недостиг на детски дози да се използват количества, предвидени за хора над 65 години, когато става дума за една и съща ваксина. Ако останат много дози, лекарите предлагат да се разшири и възрастовият обхват на програмата, например като прагът се понижи от 65 на 63 години. „За съжаление засега нямаме разрешение на нито един от тези въпроси“, коментира д-р Вълканова.

Част от децата може да не получат втора доза

Забавените доставки създават затруднения и при имунизацията на децата от 2 до 7 години. По думите на д-р Вълканова срокът на годност на доставената назална ваксина изтича на 19 декември. Тя предупреди, че за част от децата, които се ваксинират за първи път и трябва да получат две дози, времето за поставяне на втората може да не стигне.