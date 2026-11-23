Определен вид памет се запазва с напредването на възрастта, въпреки че способността за съзнателно припомняне на информация намалява, показа изследване на психолози от Университета на Торонто, цитирано от научния сайт ScienceAlert и БТА.

Става дума за т.нар. имплицитна асоциативна памет – способността да създаваме връзки между неща въз основа на натрупания опит, без съзнателно да се опитваме да си ги припомним.

Психоложката Емили Дейвис дава пример с човек, който многократно среща съседа си с едно и също куче. Ако някой ден види кучето само, той може спонтанно да се сети за неговия стопанин, без целенасочено да търси тази връзка в паметта си.

В изследването учените сравнили този вид запаметяване при млади хора на възраст от 18 до 29 години и при възрастни хора на възраст между 60 и 80 години.

Участниците разглеждали изображения на обикновени предмети, върху които били изписани имената на други предмети. Те трябвало бързо да преценят дали двата предмета могат да се поберат заедно в стандартно чекмедже на бюро. Не им било казано, че трябва да запомнят съчетанията.

Всяка двойка изображение и дума била показана два пъти. След това някои от съчетанията били запазени, а други – променени. Изследователите измерили дали участниците реагират по-бързо, когато видят вече срещана комбинация.

Резултатите показали, че и двете възрастови групи реагират по-бързо на познатите съчетания. Това явление, наречено асоциативен прайминг, показва как придобитата връзка между две неща влияе върху реакцията, без да е необходимо съзнателно припомняне.

На следващия ден участниците преминали и през тест за съзнателно припомняне. Те трябвало да изберат коя от две думи е била показана преди това в комбинация с дадено изображение. По-младите се справили по-добре, като дали около 65 процента верни отговори в сравнение с 59 процента при по-възрастните.

Изследователите използвали и функционална магнитнорезонансна томография, за да проследят активността на различни мозъчни области. Те установили промени в активността на някои структури, свързани с паметта и разпознаването на предмети, но не открили съществени възрастови различия в общите модели на мозъчна активност.

Екипът обръща специално внимание на хипокампуса – мозъчна структура, която участва в свързването и съхраняването на информация. При по-възрастните участници била отчетена по-висока активност в дясната му задна част при разглеждането на вече познати съчетания.

Според Дейвис резултатите показват, че не всички аспекти на паметта се влошават с възрастта и че някои форми на учене могат да се запазят.

Учените обаче подчертават, че изследването има ограничения. В него участвали сравнително малко хора, а различните възрастови групи били сравнени еднократно, без участниците да бъдат проследявани в продължение на години. Изследването все още не е преминало през научно рецензиране и е публикувано в платформата bioRxiv.

„Основният извод е, че паметта не отслабва във всички отношения с напредването на възрастта“, обяснява Дейвис.

Разбирането на механизмите, чрез които някои форми на учене се запазват, може в бъдеще да помогне за разработването на подходи за подпомагане на паметта. За целта обаче са необходими допълнителни изследвания.