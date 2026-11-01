Как да подготвим организма за зимата: храните и навиците, които помагат през есента

Есенните месеци са добра възможност да се погрижим по-активно за здравето си, да поддържаме балансирано тегло и да подготвим организма за зимата. Смяната на сезоните обаче е свързана с редица изпитания за тялото заради температурните колебания, скъсяването на деня и промените в ежедневния ритъм. Това обясни фитнес инструкторът гл. ас. д-р Иван Неделчев в ефира на Bgonair.

С намаляването на слънчевото греене през есента намалява и синтезът на витамин D в организма. Същевременно температурните промени и скъсяването на деня влияят върху редица физиологични процеси.

„Есенният сезон - преходът от лято към зима, поставя организма пред няколко предизвикателства. Първо, намалява слънцестоенето, тоест прекарваме по-малко време на слънчева светлина и се синтезира по-малко витамин D. Температурите падат рязко, а метаболизмът намалява своята скорост“, посочи д-р Неделчев.

Промените в продължителността на светлата и тъмната част на денонощието могат да повлияят и върху качеството на съня. Според специалиста настъпващите промени в циркадните ритми са естествена адаптация на организма, която трябва да бъде взета предвид.

При съставянето на менюто е препоръчително да се заложи на сезонни продукти, характерни за региона, в който живеем.

„Хубаво е, когато говорим за хранене, да се придържаме към две основни неща - сезонността и географската обусловеност, тоест храни, които са познати за българина и растат по нашите ширини“, отбеляза той.

Тиквата, цвеклото, ябълките, крушите, дюлите, сините сливи, зелето и морковите са сред продуктите, подходящи за есенния сезон. Макар да са традиционна част от менюто през този период, те често отстъпват място на други храни.

Ползите от сезонните продукти зависят и от начина на приготвяне, както и от добавените към тях съставки. Като пример д-р Неделчев посочи тиквата: варена с канела, тя има различна хранителна стойност в сравнение с вариант, към който са добавени мед и орехи. Специалистът подчерта, че е важно да се следи общият калориен прием и да се поддържа балансирано хранене с достатъчно белтъчини.

По-ниските есенни температури не са причина да се прекратява физическата активност. Сезонът предлага подходящи условия за разходки и упражнения на открито.

Д-р Неделчев препоръчва да се наблегне именно на движението сред природата, вместо физическата активност да се ограничава само до интензивни тренировки във фитнес залата.

„Да разчитаме на тренировки на открито. Разходките и упражненията трябва да присъстват задължително в ежедневието ни“, призова д-р Неделчев. Той обърна внимание и на недостатъчната хранителна култура, която се наблюдава и сред децата, част от които не познават хранителните качества на плодовете и зеленчуците.

По думите му страната ни разполага с голямо разнообразие от билки, които също могат да бъдат включени в ежедневното хранене.

В заключение специалистът препоръчва да се възползваме от възможностите на сезона, като поддържаме разнообразно меню, редовна физическа активност и се съобразяваме с естествените промени в организма през есента.