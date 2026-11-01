Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Марк Маркес е на едно състезание от осма титла в MotoGP

Марк Маркес е на едно състезание от осма титла в MotoGP
БТА

Испанският пилот на Дукати спечели за първи път в Малайзия

Испанският пилот на Дукати Марк Маркес спечели Гран при на Малайзия в MotoGP на пистата в Сепанг. Той даде най-доброто време от 40:14.23 минути по време на 20-те обиколки на пистата. Това бе първи успех на Марк Маркес в кариерата му на „Сепанг".

Марк Маркес подобри рекорд на Валентино Роси

На второ място остана сънародникът му Педро Акоста с КТМ, като той спечели вчера спринтовото състезание. Акоста завърши на 4.172 секунди зад победителя. Трети се нареди братът на Марк Маркес - Алекс, също с Дукати, който финишира на 5.955 секунди зад него. Топ 5 се допълва от японеца Ай Огура с Априля и италианецъа Енеа Бастианини с КТМ.

Марк Маркес води в генералното класиране при пилотите и може да стане световен шампион още в следващото Гран при на Катар другия уикенд. Той вече има актив от 399 точки - с 44 повече от сънародника си Хорхе Мартин (Априлия). Мартин бе принуден да се откаже от уикенда в Малайзия заради фрактурата на дясната си китка от състезанието в Австралия преди седмица. Трети в подреждането е Педро Акоста с 295 точки. 

До края на сезона има още три състезания - в Катар, в Португалия и във Валенсия. Марк Маркес е близо до осмата си титла в кралския клас по мотоциклетизъм, която ще го изравни на върха във вечната ранглиста с Джакомо Агостини. За момента Маркес дели втората позиция с друга италианска легенда в този спорт - Валентино Роси.

 

Още по темата

Нов обрат в MotoGP, Хорхе Мартин се върна на върха

Нов обрат в MotoGP, Хорхе Мартин се върна на върха

MotoGP има нов лидер след драма в спринта

MotoGP има нов лидер след драма в спринта

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Битката за титлата в MotoGP стана жестока

Марк Маркес спечели Гран При на Арагон за осми път

Марк Маркес спечели Гран При на Арагон за осми път

Хорхе Мартин подобри рекорда на „Силвърстоун"

Хорхе Мартин подобри рекорда на „Силвърстоун"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

Младежките олимпийски игри в Сенегал започнаха с организационен хаос

Младежките олимпийски игри в Сенегал започнаха с организационен хаос

Българин стана световен шампион на канадска борба в Индия

Българин стана световен шампион на канадска борба в Индия

Водещи

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

Радев за бюджета: Не е лесно да спасим публичните финанси от поразиите на Асен Василев

  • Преди 7 минути
Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

Цветя, скелети и свещи: Традицията, която събира живите и мъртвите в Мексико

  • Преди 17 минути
Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Мъж, обявен за мъртъв, отиде да гласува в Пловдив

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

Кака влезе в Залата на славата на Милан и се разплака

  • Преди 29 минути
Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

Планински бегач откри в ледник кег с бира от 1978 г.

  • Преди 31 минути
Изчезналата в Кипър 61-годишна жена е открита в кладенец

Изчезналата в Кипър 61-годишна жена е открита в кладенец

  • Преди 34 минути
Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

Ниска активност и засилено полицейско присъствие в Буковлък, местни обвързват вота с пари

  • Преди 45 минути
Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Голмайсторът на ЦСКА e близо до завръщане в игра

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

Не само чесън: 5 храни с мощно действие върху имунитета

  • Преди 58 минути
„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

„Мяра“: 6,8% е активността към 11:00 ч., малко над тази на първия тур

  • Преди 1 час
Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Борисов от Стара Загора: Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

Мемфис остава единственият непобеден отбор в НБА

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

  • Преди 1 час
Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

Конденз по прозорците през зимата: как да се справим с влагата у дома?

  • Преди 1 час
Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

Асен Василев: Крайно време е да проветрим президентството

  • Преди 2 часа