Марк Маркес е на едно състезание от осма титла в MotoGP

Испанският пилот на Дукати Марк Маркес спечели Гран при на Малайзия в MotoGP на пистата в Сепанг. Той даде най-доброто време от 40:14.23 минути по време на 20-те обиколки на пистата. Това бе първи успех на Марк Маркес в кариерата му на „Сепанг".

Марк Маркес подобри рекорд на Валентино Роси

На второ място остана сънародникът му Педро Акоста с КТМ, като той спечели вчера спринтовото състезание. Акоста завърши на 4.172 секунди зад победителя. Трети се нареди братът на Марк Маркес - Алекс, също с Дукати, който финишира на 5.955 секунди зад него. Топ 5 се допълва от японеца Ай Огура с Априля и италианецъа Енеа Бастианини с КТМ.

Марк Маркес води в генералното класиране при пилотите и може да стане световен шампион още в следващото Гран при на Катар другия уикенд. Той вече има актив от 399 точки - с 44 повече от сънародника си Хорхе Мартин (Априлия). Мартин бе принуден да се откаже от уикенда в Малайзия заради фрактурата на дясната си китка от състезанието в Австралия преди седмица. Трети в подреждането е Педро Акоста с 295 точки.

До края на сезона има още три състезания - в Катар, в Португалия и във Валенсия. Марк Маркес е близо до осмата си титла в кралския клас по мотоциклетизъм, която ще го изравни на върха във вечната ранглиста с Джакомо Агостини. За момента Маркес дели втората позиция с друга италианска легенда в този спорт - Валентино Роси.