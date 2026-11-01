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Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Илияна Йотова: Опонентите ми да не си търсят алиби за загубата

Така тя коментира оповестените от Ивайло Мирчев сигнали за купуване на гласове

Гласувах за България със собствен глас, като суверенна държава със силен глас на международната сцена...

Това заяви пред журналисти настоящият държавен глава и кандидат за президент Илияна Йотова.

"Гласувах за президент на мира, за това децата ни да останат в България", допълни тя и подчерта, че е важно президентът да не се променя според политическата конюнктура.

Йотова заяви, че очаква по-висока избирателна активност и призова хората да гласуват и да не се отказват от дъжда.

На въпрос за сигналите за купуване на гласове, обявени от съпредседателя на ДБ Ивайло Мирчев, тя заяви, че опонентите й е време да престанат с политическата истерия и, че си търсят алиби за загубата.

"Дано политическата злоба не се пренесе и в парламента", заключи Йотова.

Тя подчерта, че изборът ѝ е насочен към сигурността на младите хора.

Гласувах за това да оставим на младите, на всички българи, спокойно бъдеще, в което всеки ще може да се развива. Като отговорни управленци трябва да направим така, че децата ни да останат в България, да не се страхуват от несигурност и нестабилност. Нашата страна ще има своя просперитет”, категорично заяви действащият президент.

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